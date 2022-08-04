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Окупанти зранку знову обстріляли Миколаїв: спалахнули пожежі

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Окупанти зранку знову обстріляли Миколаїв: спалахнули пожежі

Сьогодні, 4 серпня, близько 04:00 ранку під час повітряної тривоги російський ворог знову завдав ударів по Миколаєву.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

За його словами, окупанти обстріляли два райони міста. Є попередня інформація про пошкодження житлових будинків та пожежу.

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Сєнкевич закликає жителів міста задля власної безпеки не полишати укриттів.

Внаслідок влучання ракети в одну із житлових зон в землі утворилася велетенська воронка. Будинки поблизу зазнали пошкоджень.

Окупанти зранку знову обстріляли Миколаїв: спалахнули пожежі / 4 фотографии

Зауважимо, що Миколаїв щоденно зазнає ворожих обстрілів. Окупанти гатять по цивільній інфраструктурі: магазинах, освітніх закладах, житлових будинках тощо.

2 серпня ввечері у Миколаєві прогриміли потужні вибухи.

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Після потужних вибухів у Миколаєві спалахнула пожежа - є перебої зі світлом

3 серпня близько п’ятої ранку знову пролунали вибухи у місті, згодом виникла пожежа. Обстрілами зруйновано супермаркет.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що російські окупанти використали проти мирного Миколаєва дві ракети ЗРК С-300. Одна влучила в магазин, інша впала поруч.

Фото: Даніїл Сліж

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