Обстріли окупантами ЗАЕС та удари ЗСУ по ворогу на Херсонщині: що відбувається на 164-й день війни (онлайн)
З чорноморських портів вранці вийшли три судна з українською кукурудзою.
Росіяни двічі обстріляли Запорізьку АЕС, внаслідок чого один блок станції відключено.
Президенти Туреччини та Росії зустрілися в Сочі. Серед результатів переговорів – домовленість, що Туреччина частково платитиме за газ рублями.
Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім запровадив у Миколаєві дводенну комендантську годину, яка триватиме з вечора п’ятниці до ранку понеділка.
Прокуратура повідомила про підозру у державній зраді генерал-майору, колишньому заступнику керівника Головного управління розвідки міністерства оборони України.
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