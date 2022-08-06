Президент Володимир Зеленський: після ударів по ЗАЕС проти російської атомної галузі необхідно запровадити санкції.

Голова Amnesty International в Україні оголосила про звільнення з посади після скандалу зі звітом центрального офіса організації.

З’явилась інформація, що ЗСУ влучили в районі Дар’ївського мосту через річку Інгулець на Херсонщині. Офіційного підтвердження поки немає.

У Чугуєві Харківської області пролунали вибухи. Поки офіційної інформації немає.