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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Обстріли окупантами ЗАЕС та удари ЗСУ по ворогу на Херсонщині: що відбувається на 164-й день війни (онлайн)

Обстріли окупантами ЗАЕС та удари ЗСУ по ворогу на Херсонщині: що відбувається на 164-й день війни (онлайн)

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00:55 - 06 серпня

У Харкові пролунали вибухи.

Перед цим у місті була оголошена повітряна тривога.

Мешканці Харкова у соцмережах пишуть, що було щонайменше два вибухи.

Зокрема, користувачі у харківських Telegram каналах повідомляють про ракети в бік міста.

Органи влади Харкова чи області наразі не коментували вибухи.

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