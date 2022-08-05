Серпень, 05 в 17:04

Найближчими тижнями Україна може успішно контратакувати завдяки цілій низці кадрових та технічних проблем, які накопичилися у росіян після п’яти місяців війни.

Про це з посилання на оцінки американських та європейських чиновників та спецслужб пише The New York Times.

– Оцінки американської розвідки та розвідок західних країн свідчать про ймовірність того, що наступні тижні чи місяці будуть вирішальними для України. Навіть якщо російські сили не вдасться значно відтіснити, потужний контрнаступ може зміцнити довіру союзників України, – пишуть журналісти.

Серед двох головних проблем, які уповільнюють атаки РФ та дають більше шансів на успішний контрнаступ ЗСУ – критичні проблеми з живою силою та технікою у російській армії.

Зараз дивляться

Зазначається, що на початковому етапі війни подібні чинники змусили агресорів звузити свої цілі, відмовитися від штурму української столиці та зосередитись на наступі на сході.

Однак тепер РФ може бути важче переглянути свою стратегію і зайнятися відновленням сил, принаймні в короткостроковій перспективі.

Схоже оцінює ситуацію Інститут вивчення війни, який за допомогою зведення за 4 серпня проаналізував, що Україна змогла перехопити стратегічну ініціативу у війні з Росією.

В Інституті зазначають, що це змушує армію окупантів перерозподіляти сили та змінювати пріоритети.

– Підготовка України до контрнаступу у Херсоні та початкові операції цього контрнаступу у поєднанні з різким ослабленням російських сил загалом, мабуть, вперше дозволяють Україні розпочати активно формувати хід війни, – вважають аналітики.

Недобір живої сили та “добровольців” в армії РФ

За даними джерел New York Times, на це серйозно вплинуло, що президент Росії Володимир Путін так і не наважився оголосити повну мобілізацію в країні.

Наголошується, що мало кому вдавалося завоювати цілу країну і знищити армію супротивника силами, які значною мірою укомплектовані нерегулярними “добровольчими” військами.

Чиновники НАТО та інші європейські представники вважають, що проблема з російською армією стає дедалі відчутнішою.

Російським військам доводиться сповільнитись, щоб підкріпити виснажені підрозділи, краще захистити лінії постачання та перекинути нове обладнання.

Проте за їхніми оцінками, Путін продовжить ігнорувати поради офіцерів і вимагатиме продовжувати наступ на сході України протягом усього літа.

Водночас, за оцінками Пентагону, РФ вже направила в Україну майже 85% своєї армії, залучаючи зокрема війська з Далекого Сходу країни та підрозділи, які раніше дислокувалися у всьому світі.

Крім того, РФ зіткнулася з величезними втратами на війні, які не вдалося компенсувати й досі.

Агресори намагаються підтягнути до бойових дій резервістів та новобранців, для чого скасували віковий ценз для підписання першого контракту, знизили стандарти здоров’я та фізичної підготовки для набору на службу, заплющують очі на наявність судимості.

Також з цією метою РФ безуспішно намагається компенсувати нестачу живої сили найманцями з ПВК Вагнера, проте їх замало, щоб стратегічно змінити ситуацію.

У західній розвідці зазначають, що навіть якщо росіяни наважаться залучити більше призовників до війни, Путін зіткнеться із серйозною проблемою, оскільки багато російських офіцерів та інструкторів, які могли б навчити новачків, уже відправлені на фронт.

Повідомляється, що одне із джерел NYT у розвідці порівняло таке помилкове рішення Кремля з “проїданням посівних зерен”.

– Росія відклала весняний заклик на два місяці – це може свідчити, що вона не здатна навчати тих, хто готовий служити, – зазначають у матеріалі.

Технічні слабкості у РФ

NYT наголошує, що проблеми з технікою та обладнанням у росіян менш гострі, ніж із живою силою, проте вони теж значні.

Так, за деякими оцінками, РФ втратила в Україні близько третини своїх танків, через що агресорам доводиться замінювати нові та сучасні моделі на більш старі.

Багато артилерійських снарядів у росіян, за даними західної розвідки, застаріли і зберігалися в поганих умовах, що знижує їхню ефективність через ненадійність підривників.

Виробництво нової зброї ускладнилося через санкції США та Європи, що змушує Росію уповільнювати і навіть зупиняти виробництво високотехнологічної зброї.

Дефіцит боєприпасів змушує агресорів скорочувати вибір цілей, що стало однією з причин, чому армія РФ зменшила кількість ударів по колонах ЗСУ, що рухаються, і натомість зосередилися на стаціонарних цілях, на кшталт українських складів.

Також окупанти почали використовувати зенітно-ракетні комплекси С-300 для завдання ударів по наземних цілях замість повітряних. Наприклад – у Миколаївській області. Це вважають ознакою нестачі у росіян ракет, які найбільше підходять для таких атак.

Ускладнила ситуацію з боєприпасами та снарядами й українська тактика з використанням HIMARS та іншого західного обладнання для ударів по тилових штабах та складах агресорів.

Вирішальні тижні війни з РФ

NYT зазначає, що за п’ять місяців війни армія України теж зазнала втрат у живій силі, артилерії та танках, проте ЗСУ, за даними неназваного високопоставленого чиновника, має в своєму розпорядженні набагато більше офіцерів з багаторічним фронтовим досвідом.

Наголошується, що це виявилося вирішальним фактором на першому етапі війни.

Найважливішим для України, за даними західних розвідок, є результати наступних тижнів або місяців. Повідомляється, що офіційний Київ усвідомлює, що ВСУ зараз має досить обмежену кількість часу на те, аби скористатися очевидними слабкостями Росії.

На думку конгресменів, які нещодавно побували в Києві у складі американської делегації, Україна збирається скористатися шансом для контрнаступу.

– Росіяни виснажені, навряд чи варто було б давати їм час для перегрупування та відпочинку. Я розумію бажання завдати удару тоді, коли вони втомилися, – прокоментувала ситуацію член Палати представників США, демократ Елісса Слоткін.

Тим часом республіканець Майкл Уолтц, колишній військовослужбовець і нині член Палати представників, закликає США відправити в Україну більше реактивної артилерії та іншого сучасного озброєння, оскільки для РФ настав “момент слабкості”, коли вона намагається перегрупувати сили та продовжити руйнівний наступ.