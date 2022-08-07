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Факти / Україна

Другий караван з продовольстом вирушив з портів Одеси та Чорноморська

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Другий караван з продовольстом

Вранці 7 серпня вирушив другий караван з українським зерном – три судна з порту Чорноморська та одне з Одеси.

На борту чотирьох балкерів – Mustafa Necati, Star Helena, Glory та Riva Wind – майже 170 тис. тонн агропромислової продукції.

Судна прямують до портів Італії, Китаю та Туреччини.

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У Мінінфраструктури кажуть, що найближчим часом планують поступово забезпечити здатність портів обробляти щонайменше 100 суден на місяць.

– Також незабаром плануємо повноцінно доєднати до реалізації ініціативи порт Південний. Розраховуємо, що завдяки цьому зможемо відправляти покупцям ще більші каравани суден, щонайменше до 3 млн тонн на місяць, – каже міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

У Міноборони Туреччини підтвердили, що судно Riva Wind з 44 тис. тонн кукурудзи прямує в Іскендерун, Mustafa Necati з 6 тис. тонн соняшникової олії – до Італії, Star Helena доставить 45 тис. тонн соняшникового насіння до Китаю, а Glory перевозить 66 тис. тонн кукурудзи і прямує до Стамбула.

 

1 та 5 серпня в рамках реалізації домовленостей відправлено чотири судна з понад 80 тис. тонн кукурудзи.

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Фото: Мінінфраструктури

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