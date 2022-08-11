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Факти / Україна

Конференція в Копенгагені: на військову допомогу Україні зібрали €1,5 млрд

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Конференція в Копенгагені: на військову допомогу Україні зібрали €1,5 млрд

Під час міжнародної донорської конференції з підтримки України, яка 11 серпня відбулася в Копенгагені (Данія), вдалося акумулювати €1,5 млрд на військову допомогу для нашої держави.

Про це поінформували в пресслужбі Міністерства оборони Данії. Зазначається, що 26 країн-учасниць заходу погодилися продовжувати підтримку України.

– €1,5 млрд оголошено сьогодні на конференції #CopenhagenUkraine. 26 держав погодилися підтримати продовження військової допомоги Україні. Їх боротьба – наша боротьба, – наголосили у відомстві.

Учасники конференції також ухвалили спільну декларацію. У ній зазначається, що міністри оборони та представники України, Великої Британії, Данії, ключових союзників і партнерів зустрілися сьогодні, щоб обговорити, як посилити довгострокову військову підтримку нашої країни.

– Вони найрішучішим чином засудили жорстокість і невибіркове вбивство Росією мирного населення України та висловили повну підтримку Україні. Вони погодилися з важливістю постійної військової допомоги Україні в її боротьбі за безпеку та свободу, – йдеться в декларації.

Згідно з документом, учасники конференції обговорювали чотири ключові напрямки:

  • довгострокове фінансування, тривалу військову підтримку України;
  • конкретні проєкти та шляхи для збільшення виробництва озброєнь, зокрема артилерії та боєприпасів;
  • продовження та посилення підготовки українських військових;
  • сприяння зусиллям України з розмінування.

Вони погодилися продовжувати та збільшувати фінансування військової допомоги Україні в цих чотирьох пріоритетних сферах (на основі національних рішень і процедур).

Крім того, вони домовилися зустрітися ще раз у вересні цього року вже у форматі онлайн, щоб “забезпечити подальший прогрес”.

Як відомо, донорську конференцію #CopenhagenUkraine організували три держави: Україна, Данія та Велика Британія.

У заході взяли участь 26 держав. Конференція доповнює співпрацю в рамках Контактної групи з оборони України (UDCG), яка була створена в квітні під час зустрічі міністрів оборони на американській базі Рамштайн (Німеччина).

Під час конференції в Копенгагені прем’єр Данії Метте Фредеріксен анонсувала новий пакет допомоги в розмірі €110 млн на озброєння та тренування української армії.

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Джерело: Міноборони Данії

Фото: Міноборони Данії

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