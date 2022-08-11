Серпень, 11 в 18:26

Під час міжнародної донорської конференції з підтримки України, яка 11 серпня відбулася в Копенгагені (Данія), вдалося акумулювати €1,5 млрд на військову допомогу для нашої держави.

Про це поінформували в пресслужбі Міністерства оборони Данії. Зазначається, що 26 країн-учасниць заходу погодилися продовжувати підтримку України.

– €1,5 млрд оголошено сьогодні на конференції #CopenhagenUkraine. 26 держав погодилися підтримати продовження військової допомоги Україні. Їх боротьба – наша боротьба, – наголосили у відомстві.

1.5 billion EUR announced at the #CopenhagenUkraine today. 26 countries have agreed to support the continued military assistance to Ukraine. Their fight is our fight. Read the full declaration here: https://t.co/gP6Vsa7Ece Зараз дивляться — Forsvarsministeriet/Danish MoD (@Forsvarsmin) August 11, 2022

Учасники конференції також ухвалили спільну декларацію. У ній зазначається, що міністри оборони та представники України, Великої Британії, Данії, ключових союзників і партнерів зустрілися сьогодні, щоб обговорити, як посилити довгострокову військову підтримку нашої країни.

– Вони найрішучішим чином засудили жорстокість і невибіркове вбивство Росією мирного населення України та висловили повну підтримку Україні. Вони погодилися з важливістю постійної військової допомоги Україні в її боротьбі за безпеку та свободу, – йдеться в декларації.

Згідно з документом, учасники конференції обговорювали чотири ключові напрямки:

довгострокове фінансування, тривалу військову підтримку України;

конкретні проєкти та шляхи для збільшення виробництва озброєнь, зокрема артилерії та боєприпасів;

продовження та посилення підготовки українських військових;

сприяння зусиллям України з розмінування.

Вони погодилися продовжувати та збільшувати фінансування військової допомоги Україні в цих чотирьох пріоритетних сферах (на основі національних рішень і процедур).

Крім того, вони домовилися зустрітися ще раз у вересні цього року вже у форматі онлайн, щоб “забезпечити подальший прогрес”.

Як відомо, донорську конференцію #CopenhagenUkraine організували три держави: Україна, Данія та Велика Британія.

У заході взяли участь 26 держав. Конференція доповнює співпрацю в рамках Контактної групи з оборони України (UDCG), яка була створена в квітні під час зустрічі міністрів оборони на американській базі Рамштайн (Німеччина).

Під час конференції в Копенгагені прем’єр Данії Метте Фредеріксен анонсувала новий пакет допомоги в розмірі €110 млн на озброєння та тренування української армії.

Джерело: Міноборони Данії

Фото: Міноборони Данії