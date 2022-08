Під час міжнародної донорської конференції з підтримки України, яка 11 серпня відбулася в Копенгагені (Данія), вдалося акумулювати €1,5 млрд на військову допомогу для нашої держави.

Про це поінформували в пресслужбі Міністерства оборони Данії. Зазначається, що 26 країн-учасниць заходу погодилися продовжувати підтримку України.

1.5 billion EUR announced at the #CopenhagenUkraine today. 26 countries have agreed to support the continued military assistance to Ukraine. Their fight is our fight. Read the full declaration here: https://t.co/gP6Vsa7Ece

— Forsvarsministeriet/Danish MoD (@Forsvarsmin) August 11, 2022