Серпень, 12 в 0:22

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця вважає, що Росія вирішила піти в ва-банк щодо ситуації із безпекою на Запорізькій АЕС тому і скликала цю зустріч.

Про це Кислиця заявив під час свого виступу на Радбезі.

Він звернув увагу, що на Радбезі ООН досі перебуває представник країни-агресорки Росії – Василь Небензя.

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За словами Кислиці, це скликання виглядає особливо цинічним з урахуванням недавньої атаки на ЗАЕС, що поставило під загрозу безпеку самого підприємства та його персоналу.

Він наголосив, що єдиний спосіб уникнути ядерної загрози на станції – це вивести звідти війська і повернути станції під легітимний контроль України.

Постійний представник України при ООН нагадав, що Запорізька АЕС окупована із 4 квітня, а її персонал вимушений працювати під дулами.

За словами Сергія Кислиці, російські окупанти постійно вдаються до маніпуляцій і постановки умов щодо візиту місії МАГАТЕ на АЕС, а також щодо обстрілів ЗАЕС та міста Енергодар.

Він зауважив, що Росія намагається усю провину перекласти із себе на будь-кого: на Україну, ООН тощо.

Кислиця заявив, що Україна готова сприяти проведенню незалежної місії МАГАТЕ на території атомної електростанції у Запорізькій області.

Постійний представник України при ООН зауважив, що обстріли Запорізької атомної електростанції та Енергодара – є величезною загрозою ядерній безпеці України, Європи та світу.

– На території ЗАЕС перебувають близько 500 окупантів, – розповів Кислиця.

Він наголосив, що Росія планує повністю від’єднати Запорізьку АЕС від енергосистеми України.

Фото: Постійне представництво України при ООН