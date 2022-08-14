Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Юля Захарченко |
Обстріли Миколаєва та важкі бої на Донбасі: що відбувається на 172 добу війни (онлайн)

Обстріли Миколаєва та важкі бої на Донбасі: що відбувається на 172 добу війни (онлайн)

Кожен день перебування російського контингенту на території Запорізької АЕС збільшує радіаційну загрозу Європі, що навіть у пікові моменти протистояння в часи Холодної війни такого не було. На це має бути потужна реакція, переконаний президент України Володимир Зеленський.

Кожен російський військовий, який причетний до провокацій на ЗАЕС, стає особливою ціллю для української армії.

Жорстокі бої продовжуються на Донбасі. Найгарячіші точки фронту – Авдіївка, Мар‘їнка, Піски, Бахмут. Росія направила туди просто колосальний обсяг своїх воєнних ресурсів: артилерію, техніку, солдатів.

З початку реалізації зернової ініціативи з українських портів загалом вийшли вже 16 суден із зерном для семи країн на трьох континентах – це Європа, Азія, Африка.

Нарощувати економічну активність – це обов’язковий елемент шляху до перемоги, вважає глава української держави.

З початку З кінця
Пряма трансляція
01:09 - 14 серпня

Незабаром Верховна Рада розгляне у другому читанні новий законопроєкт про право на цивільну вогнепальну зброю. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

– Більшість громадян вважають, що потрібно це питання ввести в ранг закону, надати можливість володіти, зокрема, і короткоствольною вогнепальною зброєю та пістолетами. Для захисту власного помешкання людина повинна мати можливість володіти та застосовувати вогнепальну зброю. Але ми проти вільного носіння зброї в громадських місцях, тому що ми бачимо ризики для громадської безпеки, – переконаний Монастирський.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
00:43 - 14 серпня

Данія, Фінляндія та Литва підтримали ідею запровадити візові обмеження для громадян Російської Федерації на рівні Європейського Союзу.

Словаччина заявила, що передасть Україні свої багатоцільові винищувачі четвертого покоління МіГ-29 наступного місяця.

Перші чотири самохідні артилерійські установки Zuzana 2 від Словаччини доїхали до України.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
00:37 - 14 серпня

Леон Арон, старший науковий співробітник Вашингтонського інституту досліджень American Enterprise, вважає, що у середньостроковій чи довгостроковій перспективі Росія програє війну в Україні.

– У середньостроковій чи довгостроковій перспективі Росія програє, бо вона абсолютно і економічно, і з погляду внутрішньої політики, і з погляду моралі чи духу бойового не може тягатися з Україною, яку підтримує Захід. Там величини абсолютно непорівнянні, якість озброєнь, кількість озброєнь, кількість грошей, які надаються Україні. Додайте до цього санкції, – зазначає Арон.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
00:35 - 14 серпня

Російський військовий, який перебуває у Харківській області, розповів про стан набору в Збройні сили РФ. За його словами, після зняття обмежень на відбір до лав російської армії почала надходити лише одна “шваль”.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
00:23 - 14 серпня

Американський військовий експерт, співробітник Філадельфійського інституту зовнішньополітичних досліджень Стівен Бланк упевнений, що переломною точкою у війні може стати успішна операція ЗСУ зі звільнення Херсона.

За його словами, визволення Херсона перетворить окупований Крим на поле боїв, адже там значно послабляться російські позиції.

– Вже зараз морська блокада Чорноморського узбережжя, яку встановила Росія, дала тріщини. Згадаймо хоча б визволення українцями острова Зміїний. Якщо передова лінія пересунеться ближче до Криму, то в радіусі дії українських ракет опиниться частина Криму та більша частина акваторії Чорного моря, де знаходяться російські військові кораблі, – зазначає експерт.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
<1>
Знайшли помилку в тексті?
Помилка