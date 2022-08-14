Обстріли Миколаєва та важкі бої на Донбасі: що відбувається на 172 добу війни (онлайн)

Кожен день перебування російського контингенту на території Запорізької АЕС збільшує радіаційну загрозу Європі, що навіть у пікові моменти протистояння в часи Холодної війни такого не було. На це має бути потужна реакція, переконаний президент України Володимир Зеленський.

Кожен російський військовий, який причетний до провокацій на ЗАЕС, стає особливою ціллю для української армії.

Жорстокі бої продовжуються на Донбасі. Найгарячіші точки фронту – Авдіївка, Мар‘їнка, Піски, Бахмут. Росія направила туди просто колосальний обсяг своїх воєнних ресурсів: артилерію, техніку, солдатів.

З початку реалізації зернової ініціативи з українських портів загалом вийшли вже 16 суден із зерном для семи країн на трьох континентах – це Європа, Азія, Африка.

Нарощувати економічну активність – це обов’язковий елемент шляху до перемоги, вважає глава української держави.