Не менше 12 потужних вибухів: уночі Харків зазнав обстрілу
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Фото: Depositphotos
Уночі 15 серпня після оголошення повітряної тривоги в Харкові пролунала серія вибухів.
Місцеві жителі нарахували щонайменше 12 вибухів.
Обласна та місцева влада коментарів із цього приводу поки що не надавала.
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