Не менше 12 потужних вибухів: уночі Харків зазнав обстрілу

Серпень, 15 в 6:04

Уночі 15 серпня після оголошення повітряної тривоги в Харкові пролунала серія вибухів.

Місцеві жителі нарахували щонайменше 12 вибухів.

Обласна та місцева влада коментарів із цього приводу поки що не надавала.

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