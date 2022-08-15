Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Не менше 12 потужних вибухів: уночі Харків зазнав обстрілу

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Вибух_чорний дим
Фото: Depositphotos

Уночі 15 серпня після оголошення повітряної тривоги в Харкові пролунала серія вибухів.

Місцеві жителі нарахували щонайменше 12 вибухів.

Обласна та місцева влада коментарів із цього приводу поки що не надавала.

Зараз дивляться

Повномасштабна війна в Україні триває вже 173-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка