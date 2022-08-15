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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Знищена база ПВК Вагнер у Попасній та удар ЗСУ по мосту у Мелітополі: що відбувається на 173-ю добу війни (онлайн)

Знищена база ПВК Вагнер у Попасній та удар ЗСУ по мосту у Мелітополі: що відбувається на 173-ю добу війни (онлайн)

Збройні сили України завдали удару по залізничному мосту у Мелітополі. За даними радника голови ОП Олексія Арестовича, вже понад добу міст не придатний для перевезень ешелонів російських поїздів з Криму.

Окупаційна “влада” Херсонської області погрожує співробітникам швидкої допомоги звільненням, якщо вони не напишуть заяви про згоду на співпрацю, щоб отримувати заробітну платню в російських рублях.

У Генштабі Збройних сил заявили, що росіяни мають невеликий успіх біля Бахмута.

Ситуація довкола Запорізької АЕС залишається небезпечною. Її з 5 серпня регулярно обстрілює Росія. Протягом 14 серпня по Енергодару, що біля атомної станції, знову стріляли. 42 країни та ЄС закликали Росію вивести війська з ЗАЕС.

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00:33 - 15 серпня

За 14 серпня російські військові здійснили 11 обстрілів чотирьох прикордонних громад Сумської області − Білопольської, Есманської, Юнаківської, Хотіньської. Зафіксовано понад 110 прильотів.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

По Юнаківській громаді окупанти нанесли 7 ударів з мінометів. В результаті обстрілів пошкоджено приватну господарчу споруду, вікна приватного будинку та дах зерносховища ПРАТ Іскра.  Також окупанти обстрілювали громаду з САУ − 10 прильотів.

Російські військові зі ствольної артилерії 12 разів обстріляли Хотінську громаду.

З 13.25 були черги з АК, ПК та вибухи гранат біля державного кордону Білопільської громади.

– А з 17.50 був артобстріл території громади − 16 прильотів. Крім того, з 18.25 відбувся мінометний обстріл по території громади − всього 24 прильоти з мінометів у різних населених пунктах, – повідомив Живицький.

З 18.20 тривав мінометний обстріл Есманської громади. Ворог завдав 31 удар по громаді.

Джерело: Дмитро Живицький

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00:31 - 15 серпня

Українські військові за тиждень знищили 22 склада БК, 10 баз, 3 штаба та одну казарму рашистів. Більше всього російські військові зазнали втрат на Херсонщині – мінус чотири бази та 10 БК. На Запоріжжі ЗСУ демілітаризували 5 військових баз окупантів, три БК, один штаб та одну казарму.

На Донеччині зруйновано 7 БК ворога, на Луганщині – мінус один штаб.

Шо стосується Харківщини, то там ЗСУ ліквідували одне БК, а в окупованому Криму – знищили авіабазу у Новофедорівці.

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