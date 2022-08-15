Знищена база ПВК Вагнер у Попасній та удар ЗСУ по мосту у Мелітополі: що відбувається на 173-ю добу війни (онлайн)

Збройні сили України завдали удару по залізничному мосту у Мелітополі. За даними радника голови ОП Олексія Арестовича, вже понад добу міст не придатний для перевезень ешелонів російських поїздів з Криму.

Окупаційна “влада” Херсонської області погрожує співробітникам швидкої допомоги звільненням, якщо вони не напишуть заяви про згоду на співпрацю, щоб отримувати заробітну платню в російських рублях.

У Генштабі Збройних сил заявили, що росіяни мають невеликий успіх біля Бахмута.

Ситуація довкола Запорізької АЕС залишається небезпечною. Її з 5 серпня регулярно обстрілює Росія. Протягом 14 серпня по Енергодару, що біля атомної станції, знову стріляли. 42 країни та ЄС закликали Росію вивести війська з ЗАЕС.