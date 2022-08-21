Серпень, 21 в 1:21

У Миколаєві пролунали вибухи.

Перед вибухами повітряна тривога оголошена не була, однак сирени прозвучали одразу після вибухів.

Міський голова Миколаєва Сєнкевич вже підтвердив потужні вибухи в різних районах міста та закликав містян залишатись в укриттях.

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За даними кореспондента Факти ICTV з Миколаєва, пролунало щонайменше три потужних вибухи.

Миколаївські Telegram канали повідомляють, що окупанти намагались тричі вдарити в одне й те саме місце.

Втім наразі невідомо, які саме об’єкти були пошкоджені чи зруйновані, а також немає інформації про загиблих чи постраждалих внаслідок вибухів.