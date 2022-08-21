Нові вибухи у Криму і Чорнобаївці та спроби окупантів відключити ЗАЕС: що відбувається на 179-й день війни (онлайн)

Штаб Чорноморського флоту РФ у Севастополі був атакований безпілотником. Він пошкодив дах, жертв і серйозних руйнувань немає.

Кількість загиблих від російського удару по гуртожитку в Харкові зросла до 18 людей. Знайшли тіла ще трьох.

Росія обстріляла Вознесенськ на Миколаївщині. Там 12 поранених, серед них діти у важкому стані.

Вночі ЗСУ влучили у російську військову базу в Мелітополі, стверджує мер Іван Федоров.

“Мера” окупованого Маріуполя намагалися вбити.

Постпреда РФ викликали у МЗС Австрії через його допис у Twitter про українців. Багато хто розцінив той допис, як заклик ліквідувати українців, МЗС України просить бойкотувати дипломата і вислати його з Австрії.

Португалія, слідом за Кіпром і Грецією, виступила проти заборони на в’їзд росіян. А Чехія – за.

У Києві заборонили масові заходи на 22-25 серпня. Дозволили лише парад знищеної російської техніки, яку вже можна побачити на Хрещатику.