Травень, 27 в 18:47

27 травня 2022 року колишнього голову Конституційного Суду України Олександра Тупицького оголосили в міжнародний розшук. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Рішення ухвалене за відсутності адвокатів, чию неявку суд визнав неповажною. Тож клопотання прокуратури задовільнили.

Що відомо про колишнього голову та екссуддю Олександра Тупицького – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Біографія Тупицького

Колишній суддя Конституційного Суду України Олександр Тупицький народився 28 січня 1963 року в с. Білозір’я Черкаської області. Після закінчення середньої школи проходив строкову військову службу.

У 1988 році закінчив Харківський юридичний інститут ім. Ф. Е. Дзержинського за спеціальністю Правознавство. Після почав будувати свою суддівську кар’єру.

У 1988–1993 роках працював стажистом прокуратури в Донецьку, далі слідчим, старшим слідчим прокуратури Куйбишевського району Донецька.

Протягом 1993–2010 років Тупицький обіймав посаду судді Куйбишевського районного суду в Донецьку, у 2002–2009 роках – голови цього суду.

У цей період він був членом кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області та членом Ради суддів Донецької області. В 2006 році проходив навчання в США за програмою Відкритий світ.

У 2009 році Тупицький став кандидатом наук з державного управління за спеціальністю Механізми державного управління.

У період 2010–2013 років був обраний і працював суддею у Донецькому, Львівському, Дніпропетровському апеляційних господарських судах. Також обіймав посади голови Львівського та Дніпропетровського апеляційних господарських судів.

У травні 2013 року він був призначений колишнім президентом України Віктором Януковичем суддею Конституційного Суду України. Олександр Тупицький склав присягу 15 травня 2013 року.

15 березня 2018 року на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України його було обрано заступником голови КСУ. 17 вересня 2019 року – його головою.

Відсторонення та поновлення на посаді

У грудні 2020 року президент України Володимир Зеленський заявив, що голова КСУ Тупицький не може лишатися на посаді й має піти у відставку. 29 грудня глава держави підписав указ про його відсторонення на два місяці, підставою для чого було клопотання Офісу генерального прокурора.

Наступного дня в КСУ заявили, що цим Зеленський вийшов за межі конституційних повноважень, порушивши Конституцію.

Офіс президента України назвав цю заяву юридично нікчемною, у Офісі генерального прокурора заявили, що президент відсторонив Тупицького згідно з вимогами законодавства, а позиція Конституційного Суду необґрунтована.

19 січня 2021 року працівники Управління державної охорони не пустили Тупицького до Конституційного Суду та його робочого кабінету, після чого той викликав поліцію і написав заяву про перешкоджання виконанню ним службових обов’язків.

28 січня він подав позов до Окружного адміністративного суду Києва, вимагаючи визнати протиправними дії Управління державної охорони та зобов’язати УДО утриматись від перешкоджання йому в доступу до території Конституційного Суду.

8 лютого суд відмовив у забезпеченні позову, оскільки дійшов висновку про відсутність правових підстав для цього.

1 лютого указ Зеленського про відсторонення Тупицького від посади було оскаржено у ВСУ, але 3 лютого Верховний Суд ухвалив рішення про відмову у відкритті провадження.

26 лютого 2021 року указом президента України Тупицького було повторно відсторонено від посади судді Конституційного Суду на один місяць, починаючи з 28 лютого 2021 року.

17 березня КСУ мав зібратися на спеціальне пленарне засідання для розгляду відсторонення Тупицького, але воно не відбулося через те, що самого Тупицького не пропустили до будівлі суду.

27 березня Зеленський підписав указ, яким скасував укази експрезидента Януковича від 2013 року про призначення суддями КСУ Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

Так Тупицький як суддя КС та голова суду був позбавлений повноважень.

16 серпня 2021 року Офіс президента оскаржив його відновлення на посаді судді КСУ. Поновлення стало можливим після того, як Верховний Суд скасував указ президента Зеленського про звільнення.

Строк повноважень Тупицького як судді Конституційного суду закінчився 15 травня 2022 року.

У чому звинувачують Тупицького

У грудні 2020 року програма Схеми опублікувала запис розмови Тупицького про причетність до суддівського шахрайства та отримання хабарів, здійснений СБУ.

Він переконував свідка не давати свідчень правоохоронцям і говорив про бізнес-схеми, у яких, ймовірно, задіяний.

Також було оприлюднено дані, що Тупицький купив і не задекларував землю в тимчасово окупованому РФ Криму, власником якої він став 2018 року за законами Росії. У колишнього голови КСУ там маєток на 220 квадратів.

У декларації Тупицького безліч незрозумілих речей. Екссуддя задекларував квартиру у Києві на понад 200 квадратних метрів, лише з приміткою – періодичне проживання. Це квартира у Новопечерських липках.

Мінімальна ціна квадратного метра в цьому будинку – $3,2 тис. Ця квартира нині може коштувати приблизно $700 тис. (орієнтовно 20 млн грн).

19 січня 2021 року ДБР повідомило Тупицькому про підозру у злочинах – завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від надання показань.

1 березня ДБР порушило проти Тупицького кримінальну справу про самоправство.

У липні ДБР повідомило, що перевіряє його на причетність до ще двох кримінальних правопорушень — зокрема щодо можливого самовільного присвоєння владних повноважень та втручання в автоматизований розподіл судових справ.

У травні минулого року стосовно Тупицького було направлено обвинувальний акт до суду.

– За версією слідства, в жовтні 2018 року обвинувачений, діючи з корисливих мотивів, в особистих інтересах та в інтересах свого знайомого – колишнього голови Вищого господарського суду України, який розшукується правоохоронними органами, здійснював підкуп свідка, щоб він відмовився від давання показань або давав завідомо неправдиві показання у кримінальному провадженні, пов’язаному із протиправним заволодінням майновими активами ЗАТ Зуївський енергомеханічний завод, – йдеться у повідомленні.

Крім того, упродовж 2018 – 2019 років суддя неодноразово, з корисливих мотивів, надавав слідчому генпрокуратури у цьому ж провадженні завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту щодо особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 384 та ст. 386 ККУ).

Сьогодні ж Тупицький перебуває в Австрії. Правоохоронці встановили, що 17 березня 2022 року він, не маючи законних підстав для виїзду з України в умовах воєнного стану, без проходження прикордонного та митного контролю перетнув кордон у районі пункту пропуску Косино в Закарпатській області.

І 27 травня 2022 року Тупицького оголосили в міжнародний розшук. Зазначається, що прокурори подали таке клопотання у зв’язку із систематичним ухиленням обвинуваченого від суду.