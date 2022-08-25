Серпень, 24 в 21:20

У Дніпропетровській області російська армія завдала ракетного удару по пасажирських вагонах на станції Чаплине. Щонайменше 15 людей загинуло, ще близько 50 мирних жителів поранено.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН.

– Йдучи робити це звернення, я отримав інформацію про те, що російським ракетним ударом по Дніпропетровській області, по залізничній станції, прямо по вагонах на станції Чаплине, чотири пасажирські вагони горять. Вбиті щонайменше 15 людей, близько 50 осіб поранені, – розповів він.

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За його словами, на місці події працюють рятувальники. Зеленський зазначив, що кількість загиблих може ще збільшитися.

Сьогодні російські війська обстріляли Синельниківський район на Дніпропетровщині. Ракета влучила в приватний будинок, внаслідок чого загинула 11-річна дитина.