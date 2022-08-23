Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

На День Незалежності можливі провокації РФ: СБУ надала українцям кілька рекомендацій

Валентина Летяк, редакторка стрічки
СБУ, Служба безпеки України
Фото: Depositphotos

Перед Днем Незалежності СБУ звернулася до кожного українця з проханням бути пильними у це свято та дотримуватися безпекових рекомендацій через загрозу провокацій з боку Росії.

– Ворога особливо зачіпає незламність українських захисників та наш патріотизм. Тож, зважаючи на дії країни-терориста та її тяжіння до символізму, провокацій можна очікувати і в найближчі святкові дні, – наголошують у відомстві.

В СБУ також дали кілька рекомендацій:

  • дотримуйтеся комендантської години;
  • не ігноруйте сигнали повітряної тривоги;
  • обмежте відвідування масових заходів у публічних і громадських місцях;
  • повідомляйте правоохоронцям про підозрілі предмети та осіб, які перебувають у неналежних місцях.

Українці можуть телефонувати на спеціальну гарячу лінію СБУ: 0 800 501 482, або писати на електронну пошту: callcenter@ssu.gov.ua.

Зараз дивляться
Читайте
День Незалежності у Києві: все, що треба знати про святкування

Джерело: СБУ
Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка