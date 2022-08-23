На День Незалежності можливі провокації РФ: СБУ надала українцям кілька рекомендацій
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Перед Днем Незалежності СБУ звернулася до кожного українця з проханням бути пильними у це свято та дотримуватися безпекових рекомендацій через загрозу провокацій з боку Росії.
– Ворога особливо зачіпає незламність українських захисників та наш патріотизм. Тож, зважаючи на дії країни-терориста та її тяжіння до символізму, провокацій можна очікувати і в найближчі святкові дні, – наголошують у відомстві.
В СБУ також дали кілька рекомендацій:
- дотримуйтеся комендантської години;
- не ігноруйте сигнали повітряної тривоги;
- обмежте відвідування масових заходів у публічних і громадських місцях;
- повідомляйте правоохоронцям про підозрілі предмети та осіб, які перебувають у неналежних місцях.
Українці можуть телефонувати на спеціальну гарячу лінію СБУ: 0 800 501 482, або писати на електронну пошту: callcenter@ssu.gov.ua.
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