Зеленський вручив військовослужбовцям ордени Золота Зірка: хто отримав нагороди
Фото: Офіс президента
Сьогодні, 24 серпня, з нагоди Дня Незалежності президент Володимир Зеленський вручив українським військовослужбовцям ордени Золота Зірка, а також інші державні нагороди.
Церемонія нагородження відбулась на подвір’ї Маріїнського палацу в Києві. Зокрема, президент вручив Золоту Зірку:
- дружині підполковника Геннадія Матуляка (командир авіаційної ескадрильї ЗСУ був збитий ворожими силами при виході з-під удару після виконання завдання в Гостомелі);
- дружині полковника Олександра Оксанченка (був інструктором-пілотом 831-ї бригади тактичної авіації повітряного командування Центр, загинув у бою над Києвом);
- матері старшого лейтенанта В’ячеслава Радіонова (старший льотчик загинув при виведенні авіації з-під ракетного удару по аеродрому Василькова);
- дружині майора Степана Чобана (командир авіаційної ланки загинув, виконуючи бойове завдання на літаку Су-27, був збитий з ворожого ПЗРК під час відбиття масованого авіаційного нальоту над Кропивницьким);
- командиру батальйону, підполковнику Івану Голішевському;
- командиру десантно-штурмової роти, старшому лейтенанту Володимиру Гуцулу;
- командиру окремого мотопіхотного батальйону, майору Богдану Дронову;
- командиру бригади, полковнику Олександру Луценку;
- командиру танкового батальйону, підполковнику Владиславу Прокопенку;
- заступнику командира роти, старшому лейтенанту Дмитру Тодорову.
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Нагороду Хрест бойових заслуг Володимир Зеленський вручив:
- бойовому медику, молодшому сержанту Ксенії Коноплі;
- командиру авіаційної ескадрильї 299-ї бригади тактичної авіації, підполковнику Ростиславу Лазаренку;
- молодшому лейтенанту Андрію Орлу;
- командиру морського водолазного судна Нетішин Миколі Соколовському;
- командиру зенітного ракетного дивізіону, підполковнику Олександру Шиманському.
Також президент вручив ордени За мужність, За заслуги, медаль За працю і звитягу, орден княгині Ольги.
Крім цього, було присвоєно почесні звання Заслужений вчитель України та Заслужений лікар України.