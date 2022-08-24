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Факти / Україна

Зеленський вручив військовослужбовцям ордени Золота Зірка: хто отримав нагороди

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Сьогодні, 24 серпня, з нагоди Дня Незалежності президент Володимир Зеленський вручив українським військовослужбовцям ордени Золота Зірка, а також інші державні нагороди.

Церемонія нагородження відбулась на подвір’ї Маріїнського палацу в Києві. Зокрема, президент вручив Золоту Зірку:

  •  дружині підполковника Геннадія Матуляка (командир авіаційної ескадрильї ЗСУ був збитий ворожими силами при виході з-під удару після виконання завдання в Гостомелі);
  • дружині полковника Олександра Оксанченка (був інструктором-пілотом 831-ї бригади тактичної авіації повітряного командування Центр, загинув у бою над Києвом);
  • матері старшого лейтенанта В’ячеслава Радіонова (старший льотчик загинув при виведенні авіації з-під ракетного удару по аеродрому Василькова);
  • дружині майора Степана Чобана (командир авіаційної ланки загинув, виконуючи бойове завдання на літаку Су-27, був збитий з ворожого ПЗРК під час відбиття масованого авіаційного нальоту над Кропивницьким);
  • командиру батальйону, підполковнику Івану Голішевському;
  • командиру десантно-штурмової роти, старшому лейтенанту Володимиру Гуцулу;
  • командиру окремого мотопіхотного батальйону, майору Богдану Дронову;
  • командиру бригади, полковнику Олександру Луценку;
  • командиру танкового батальйону, підполковнику Владиславу Прокопенку;
  • заступнику командира роти, старшому лейтенанту Дмитру Тодорову.

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Нагороду Хрест бойових заслуг Володимир Зеленський вручив:

  • бойовому медику, молодшому сержанту Ксенії Коноплі;
  • командиру авіаційної ескадрильї 299-ї бригади тактичної авіації, підполковнику Ростиславу Лазаренку;
  • молодшому лейтенанту Андрію Орлу;
  • командиру морського водолазного судна Нетішин Миколі Соколовському;
  • командиру зенітного ракетного дивізіону, підполковнику Олександру Шиманському.

Також президент вручив ордени За мужність, За заслуги, медаль За працю і звитягу, орден княгині Ольги.

Крім цього, було присвоєно почесні звання Заслужений вчитель України та Заслужений лікар України.

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