Зеленський вручив військовослужбовцям ордени Золота Зірка: хто отримав нагороди

Серпень, 24 в 17:24

Сьогодні, 24 серпня, з нагоди Дня Незалежності президент Володимир Зеленський вручив українським військовослужбовцям ордени Золота Зірка, а також інші державні нагороди.

Церемонія нагородження відбулась на подвір’ї Маріїнського палацу в Києві. Зокрема, президент вручив Золоту Зірку:

дружині підполковника Геннадія Матуляка (командир авіаційної ескадрильї ЗСУ був збитий ворожими силами при виході з-під удару після виконання завдання в Гостомелі);

дружині полковника Олександра Оксанченка (був інструктором-пілотом 831-ї бригади тактичної авіації повітряного командування Центр, загинув у бою над Києвом);

матері старшого лейтенанта В’ячеслава Радіонова (старший льотчик загинув при виведенні авіації з-під ракетного удару по аеродрому Василькова);

дружині майора Степана Чобана (командир авіаційної ланки загинув, виконуючи бойове завдання на літаку Су-27, був збитий з ворожого ПЗРК під час відбиття масованого авіаційного нальоту над Кропивницьким);

командиру батальйону, підполковнику Івану Голішевському;

командиру десантно-штурмової роти, старшому лейтенанту Володимиру Гуцулу;

командиру окремого мотопіхотного батальйону, майору Богдану Дронову;

командиру бригади, полковнику Олександру Луценку;

командиру танкового батальйону, підполковнику Владиславу Прокопенку;

заступнику командира роти, старшому лейтенанту Дмитру Тодорову.

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Нагороду Хрест бойових заслуг Володимир Зеленський вручив:

бойовому медику, молодшому сержанту Ксенії Коноплі;

командиру авіаційної ескадрильї 299-ї бригади тактичної авіації, підполковнику Ростиславу Лазаренку;

молодшому лейтенанту Андрію Орлу;

командиру морського водолазного судна Нетішин Миколі Соколовському;

командиру зенітного ракетного дивізіону, підполковнику Олександру Шиманському.

Також президент вручив ордени За мужність, За заслуги, медаль За працю і звитягу, орден княгині Ольги.

Крім цього, було присвоєно почесні звання Заслужений вчитель України та Заслужений лікар України.