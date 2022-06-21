Червень, 21 в 11:37

Служба безпеки України викрила агентурну мережу ФСБ РФ, до якої входили посадовці Секретаріату Кабінету міністрів та Торгово-промислової палати.

Як поінформували в пресслужбі СБУ, для знешкодження російської агентури була організована багатоетапна спецоперація.

Її результатом стало затримання в Києві завідувача відділу Секретаріату Кабміну, а також керівника однієї з дирекцій Торгово-промислової палати України.

Зараз дивляться

Зловмисники здійснювали розвідувально-підривну діяльність проти України в органах влади.

– Посадовці передавали ворогу різну розвідінформацію: від стану обороноздатності до облаштування держкордону та персональних даних українських правоохоронців, – зазначається в повідомленні.

За це російські куратори платили зрадникам грошову винагороду у розмірі від $2 тис. до $15 тис. за завдання. Сума залежала від важливості та рівня таємності інформації.

За даними СБУ, чиновника Секретаріату Кабміну (позивний “агент Кірєєв”) завербували два кадрові співробітники ФСБ РФ у 2012 році під час його подорожі в Росію.

– З тієї поїздки чиновник повернувся, вже маючи оперативний псевдонім, мобільний телефон для зв’язку та завдання збирати таємну інформацію, яка циркулює в Кабміні, – уточнили в СБУ.

Спецслужба встановила, що зловмисник друкував секретні документи або ж фотографував їх та зберігав на флешці.

Водночас працівник Торгово-промислової палати (позивний “агент Гаврілов”) виконував роль “зв’язкового”. Його завербували в Москві працівники 5 служби ФСБ РФ. Інструктаж співробітник ТПП проходив у тимчасово окупованому місті Сімферополь. Підготовкою, зокрема, займався представник 5 служби ФСБ Юрій Водолазкій.

Чиновник Кабміну та співробітник ТПП домовлялися про зустріч для передачі файлів із секретною інформацією через закритий Telegram-канал. Схема діяла так: урядовець передавав розвіддані “зв’язківцю”, а той через зашифровані канали зв’язку кураторам у РФ.

Грошову винагороду “зв’язківець”-співробітник ТПП отримував під час зустрічей із кураторами з ФСБ в окупованому Криму або ж у третіх країнах. У Києві він ділився коштами з чиновником із Кабміну.

Паралельно співробітник Торгово-промислової палати займався підбором нових “кандидатів” для вербування.

Слідчі СБУ вже повідомили зловмисникам про підозру за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Суд відправив їх під варту, розслідування триває.

Нещодавно народний депутат Олексій Ковальов підтвердив свою співпрацю з російськими окупантами на Херсонщині. Партія та фракція Слуга народу запропонувала Верховній Раді позбавити його мандата.

Крім того, ДБР спільно з СБУ відкрили кримінальне провадження за фактом державної зради міського голови Святогірська Донецької області.