Серпень, 25 в 13:08

Наразі половина українських шкіл мають укриття, які необхідні для проведення навчання в очному форматі.

Про це в ефірі телемарафону повідомив перший заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко.

– За нашою інформацією, 50% шкіл облаштовані укриттями. Ця цифра постійно зростає. Ми моніторимо кількість на кожну п’ятницю, щоб мати інформацію по тому чи іншому регіону, – пояснив він.

За словами Андрія Вітренка, за безпеку і за діяльність закладу освіти несуть відповідальність засновник закладу та його безпосередній керівник.

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Також заступник міністра освіти нагадав, що в Україні змінилися навчальні програми із зарубіжної літератури, історії України, всесвітньої історії, безпеки життєдіяльності і захисту Вітчизни.

Нагадаємо, в умовах повномасштабної війни українські школи розпочнуть навчання офлайн з 1 вересня лише в разі наявності належним чином облаштованих укриттів, де зможуть перебувати діти та вчителі під час повітряних тривог.

Очільник МВС Денис Монастирський нагадав, що зараз спеціальні комісії за участю представників ДСНС перевіряють стан укриттів у всіх школах, які планують з вересня розпочати очне навчання.