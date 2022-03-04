Російські окупанти обстріляли Запорізьку АЕС в Енергодарі. Нині там спалахнула пожежа.

Прес-служба Запорізької АЕС повідомляє, що обстріли одного з найбільших ядерних об’єктів в Європі – це загроза всесвітнього рівня.

Робітники закликають світову спільноту та НАТО відреагувати на такі зухвалі дії російських окупантів.

– В результаті обстрілів військами Російської Федерації в бік Запорізької АЕС виникла пожежа! – заявив представник пресслужби Запорізької АЕС Андрій Туз.

Пожежники не можуть розпочати ліквідацію пожежі на АЕС, бо російські військові продовжують обстріли. Вони влучили у перший енергоблок АЕС.

– Пожежники не можуть розпочати ліквідацію пожежі на Запорізькій АЕС – розстрілюють в упор! – зазначив Туз.

Перший енергоблок, в який потрапили окупанти, перебував на плановому ремонті, але ядерне паливо звідти відвантажити не встигли. Як заявили на станції, інформації про підвищення радіаційного фону поки немає.