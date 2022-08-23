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Факти / Україна

РФ будує плавучий міст біля пошкодженого Антонівського – розвідка Британії

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Антонівський міст в Херсоні
Фото: Depositphotos

На вихідних Росія почала перекидати баржі для будівництва міцного плавучого мосту через Дніпро безпосередньо біля пошкодженого Антонівського мосту у Херсонській області, повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії.

Протягом кількох тижнів російські окупанти покладалися на переправу поромом. Якщо ж Росії вдасться добудувати імпровізований міст, на думку британськи розвідників, це збільшить пропускну здатність порівняно з поромною переправою.

– Плавучий міст, імовірно, усе ще буде вразливим для наступальних дій України, – наголошують в розвідці.

 

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