РФ будує плавучий міст біля пошкодженого Антонівського – розвідка Британії

На вихідних Росія почала перекидати баржі для будівництва міцного плавучого мосту через Дніпро безпосередньо біля пошкодженого Антонівського мосту у Херсонській області, повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії.

Протягом кількох тижнів російські окупанти покладалися на переправу поромом. Якщо ж Росії вдасться добудувати імпровізований міст, на думку британськи розвідників, це збільшить пропускну здатність порівняно з поромною переправою.

