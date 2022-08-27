Відновлення роботи АЕС в Енергодарі та вибухи у Запоріжжі й Херсоні: що відбувається на 185 добу війни в Україні

На Запорізькій атомні електростанції до мережі під’єднали другий енергоблок. Наразі йде набір потужності.

У Запоріжжі двічі на добу лунали вибухи, які свідчили про роботу ППО України. Також російські війська завдали удару по Херсону та Славянску.

ЗСУ відбили штурми окупантів у напрямку Соледара, Бахмута та Кодеми.

На території Новобогданівської громади у Мелітополі підірвали черговий склад російських військових.