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Факти / Україна
Маліновська Ангеліна |
Відновлення роботи АЕС в Енергодарі та вибухи у Запоріжжі й Херсоні: що відбувається на 185 добу війни в Україні

Відновлення роботи АЕС в Енергодарі та вибухи у Запоріжжі й Херсоні: що відбувається на 185 добу війни в Україні

На Запорізькій атомні електростанції до мережі під’єднали другий енергоблок. Наразі йде набір потужності.

У Запоріжжі двічі на добу лунали вибухи, які свідчили про роботу ППО України. Також російські війська завдали удару по Херсону та Славянску.

ЗСУ відбили штурми окупантів у напрямку Соледара, Бахмута та Кодеми.

На території Новобогданівської громади у Мелітополі підірвали черговий склад російських військових.

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00:20 - 27 серпня

У селищі Кам’янка Пологівського району під час ворожої атаки загинула завідувачка культурно-масового сектору КЗ Центр культури та дозвілля Кам’янської селищної ради та двоє її дітей.

Про це повідомляє Запорізький обласний методичний центр культури та мистецтв у Facebook.

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00:18 - 27 серпня

На Сумщині внаслідок російських обстрілів у п’ятницю постраждали четверо людей.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram

–  На жаль, четверо людей у Білопільській громаді отримали травми, наразі перебувають під наглядом лікарів, – йдеться у повідомленні.

Загалом Росія випустила по Сумщині близько 140 мін та снарядів.

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00:13 - 27 серпня

У тимчасово захопленому російськими військами селищі Мелекіно під Маріуполем загарбники облаштували табір, де дітей навчають стріляти та ненавидіти Україну.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

– Окупанти продовжують втілювати в життя методички нацистів. Колаборанти намагаються перетворювати маріупольських дітей на гітлерюгенд. У селі Мелекіне вони облаштували справжній табір, де “промивають мізки”, вчать стріляти та ненавидіти Україну, – йдеться у повідомленні.

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