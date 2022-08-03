Евакуація з Донецької області: Укрзалізниця призначила додатковий потяг на 3 серпня
Фото: УЗ
Для евакуації жителів Донецької області 3 серпня о 16.30 вирушить додатковий поїзд 234/233 за маршрутом Покровськ – Дніпро – Львів.
В Укрзалізниці кажуть, що час відправлення та прибуття потягів може змінюватися, тому необхідно перевіряти актуальну інформацію на сайті компанії.
Обов’язкова евакуація з Донецької області розпочалася 2 серпня. Перший потяг прибув вчора вранці у Кропивницький.
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За словами міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, вдалося вивезти жінок, дітей, людей похилого віку та багато маломобільних.
Раніше вона заявила, що з Донецької області хочуть обов’язково евакуювати близько 220 тис. місцевих жителів.