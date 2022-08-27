Найскладніша фаза: Жданов оцінив, чи може війна розтягнутися на кілька років

Серпень, 27 в 17:08

Військовий експерт Олег Жданов назвав сьогоднішню фазу війни найскладнішою та оцінив, чи може війна розтягнутися на кілька років.

– Я чув такі прогнози (про те, що війна розтягнеться на роки, – Ред.). Два роки – ні, але до осені 2023 року – такий прогноз висловлювали деякі аналітики в США. У мене більш оптимістичний прогноз. Думаю, максимум ми перейдемо на початок 2023 року. Можливо, до весни 2023 року, – припустив Жданов у себе на YouTube у суботу, 27 серпня.

Він пояснив, що бойові дії затягуються через постачання озброєння. Експерт запропонував використати такий варіант, як формула закінчення війни.

– Її потрібно прикладати до дня початку масового постачання техніки та озброєнь для Збройних Сил України. Щойно підуть десятками, сотнями одиниць партії озброєння – з цього моменту ще треба протягнути дату повернення наших військових із центрів навчання наших країн-партнерів. Від цієї дати три-чотири тижні – це буде готовність угруповання, – заявив Жданов.

За його словами, необхідно буде об’єднати тих військових, що пройшли навчання, із технікою, яка прийде для цих військовослужбовців. Таким чином, за його словами, вийдуть комплекти, до яких увійдуть по кілька сотень БМП, артилерійських стволів, реактивної артилерії, танків та транспортних машин.

Зараз дивляться

– Таких комплектів потрібно хоча б із десяток. Тоді можна буде говорити, що ми готові звільняти території і не на одному, а кількох напрямках. Це, на мою думку, головний стримуючий фактор і відповідь на питання про те, чому ми сьогодні не йдемо звільняти свої землі, – заявив військовий експерт.

Олег Жданов зазначив, що зараз для України настала найскладніша фаза – позиційна війна, коли фронт не рухається, бо росіяни вже не можуть наступати, а ми ще не можемо.