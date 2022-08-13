Щодня 2 млн грн прибутку: ДБР викрило злочинну схему в органах влади Запоріжжя

Серпень, 13 в 14:57

Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило масштабну схему незаконного збагачення у Запоріжжі. Щоденний незаконний прибуток злочинців складав 2 млн грн.

Як повідомляє пресслужба ДБР, розслідування здійснювалося під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора та у взаємодії з віцепрем’єр-міністром–міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Іриною Верещук.

Злочинну корупційну схему з перетином лінії Запорізької області організували окремі “ділки” Запорізької ОВЦА, міської ради та правоохоронних органів. За “швидкий” та позитивний розгляд заявок вони отримували неправомірну вигоду.

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Щоб пришвидшити процедуру, охочим пропонували заплатити. Була розроблена ціла система поборів із громадян, в залежності від засобу пересування та швидкості розгляду питання.

13 серпня працівники ДБР провели понад 20 обшуків у Запорізькій ОВЦА, міській раді, правоохоронних органах області, зокрема в осіб, які можуть бути причетні до цієї злочинної схеми.

Слідчі ДБР також затримали одного із посередників на гарячому у момент передачі коштів у сумі $1 400 за “позитивний” розгляд заяви особи. Наразі готується повідомлення зловмисникам про підозру.