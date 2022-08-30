Захисники Повітряних сил ЗСУ показали застосування американських протирадіолокаційних ракет AGM-88 HARM, які були встановлені на МіГ-29.

Відповідний ролик зняв і змонтував український пілот. Він присвятив відео своєму побратиму Євгену Лисенку, який героїчно загинув у повітряному бою з російськими окупантами 9 березня.

Пуск ракет AGM-88 HARM можна помітити на 32-й секунді відео.

Про передачу американських ракет HARM Україні стало відомо 9 серпня.

Попри те, що вони не призначені для радянських винищувачів МіГ-29, українські фахівці провели модернізацію. Винахідливість ЗСУ здивувала американських військових чиновників, адже цього ніколи не робила жодна військово-повітряна сила.

Зазначимо, що AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radar Missile) – це високошвидкісна тактична протирадіалокаційна ракета класу повітря-земля, призначена для наведення на електронні передавачі радіолокаційних систем земля-повітря.

Детальніше про ракети AGM-88 HARM – читайте у матеріалі Фактів ICTV.