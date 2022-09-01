Серпень, 31 в 22:10

Нафтогаз домовився з частиною власників єврооблігацій відстрочити борги на два роки.

Про це компанія повідомила у соціальних мережах.

За їхніми словами, домовленостей про відстрочення боргів вдалося досягти з власниками єврооблігацій, термін погашення яких настає в липні 2024 року. 77% інвесторів підтримали відповідну ініціативу.

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– Таким чином, компанія може оплатити тіло боргу в розмірі €600 млн не у 2024, а у 2026 році, а відсотки по ньому почне платити у 2024. Сума відсотків, відстрочена протягом 2022-2024 років, становить €90 млн (€45 млн на рік, які повинні сплачуватися в липні кожного року), – зазначили у компанії.

Згідно з розпорядження КМУ № 625-р від 21 липня 2022 року, компанія вже звернулася до уряду з проханням погодити відповідний правочин для належного завершення запиту до держателів єврооблігацій з погашенням у 2024 році.

Водночас власники єврооблігацій, термін погашення яких настає в листопаді 2026 року, не підтримали відстрочку виплат.

Найближчим часом Нафтогаз звернеться до Кабінету міністрів з пропозицією виробити спільну позицію щодо подальших дій з реструктуризації єврооблігацій компанії.

Нагадаємо, що 26 липня НАК Нафтогаз України оголосила дефолт за єврооблігаціями після того, як Кабмін зажадав від компанії провести переговори з інвесторами щодо реструктуризації боргу.

Фото: Нафтогаз