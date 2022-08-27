Переселенців розмістять у закладах освіти, які працюватимуть онлайн – Верещук

Серпень, 27 в 13:14

У значній кількості освітніх закладів, які планують працювати в онлайн-режимі, розмістять внутрішньо переміщених осіб. Про це заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Велика кількість закладів готуються до нового навчального року, але через продовження воєнного стану в Україні мають намір працювати дистанційно. Утеплені та обладнані приміщення стануть чудовим прихистком для ВПО, зазначила Верещук.

– Кожна сім’я, яка евакуюється з небезпечних регіонів і з ТОТ, буде забезпечена належними умовами для проживання та перезимує у теплі. Вирішено збільшити кількість закладів, які переобладнають під місця компактного проживання внутрішніх переселенців, – наголосила вона.

За словами Верещук, уряд вирішив долучити міжнародні та національні організації до ресурсної підтримки розгортання додаткової кількості місць для розміщення внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб у закладах освіти.

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Джерело: Мінреінтеграції