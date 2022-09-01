Вересень, 01 в 17:55

Міжнародне агентство з атомної енергії залишить своїх представників на Запорізькій АЕС.

Про це заявив гендиректор Рафаель Гроссі під час візиту на електростанцію. За його словами, місія залишиться на ЗАЕС в Енергодарі до 3 вересня, а потім пророблятиме питання постійної присутності своїх спостерігачів на станції.

Він розповів, що місії за кілька годин роботи на ЗАЕС вдалося зібрати багато важливої інформації.

Зараз дивляться

– Я думаю, що сьогодні за ці кілька годин ми змогли зв’язати багато інформації. Ключові речі, які мені необхідно було побачити, я побачив, і отримав пояснення, – зазначив Гроссі.

Також очільник агентства додав, що експерти його місії можуть провести низку зустрічей з жителями Енергодара.

За інформацією російських ЗМІ, Гроссі у супроводі співробітників Росатому обходить територію ЗАЕС пішки. Він уже відвідав другий блок станції, де розташоване машинне відділення, щоб дослідити, наскільки зараз справне обладнання станції.