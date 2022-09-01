МАГАТЕ залишить своїх представників на Запорізькій АЕС – Гроссі
Міжнародне агентство з атомної енергії залишить своїх представників на Запорізькій АЕС.
Про це заявив гендиректор Рафаель Гроссі під час візиту на електростанцію. За його словами, місія залишиться на ЗАЕС в Енергодарі до 3 вересня, а потім пророблятиме питання постійної присутності своїх спостерігачів на станції.
Він розповів, що місії за кілька годин роботи на ЗАЕС вдалося зібрати багато важливої інформації.
– Я думаю, що сьогодні за ці кілька годин ми змогли зв’язати багато інформації. Ключові речі, які мені необхідно було побачити, я побачив, і отримав пояснення, – зазначив Гроссі.
Також очільник агентства додав, що експерти його місії можуть провести низку зустрічей з жителями Енергодара.
За інформацією російських ЗМІ, Гроссі у супроводі співробітників Росатому обходить територію ЗАЕС пішки. Він уже відвідав другий блок станції, де розташоване машинне відділення, щоб дослідити, наскільки зараз справне обладнання станції.
Нагадаємо, сьогодні, 1 вересня, місія МАГАТЕ приїхала на Запорізьку АЕС. До її складу увійшли 14 міжнародних експертів, а очолює її – генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
Крім того, на тлі візиту місії МАГАТЕ на ЗАЕС в Енергодарі зникли світло і мобільний зв’язок.