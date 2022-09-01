Вересень, 01 в 20:51

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) конфіскував статки російського олігарха Володимира Євтушенкова, який входить в найближче оточення президента РФ Володимира Путіна.

Рішення 1 вересня ухвалила колегія суддів ВАКС, повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК) та Суспільне.

– Задовольнити вимоги позивача (Мін’юсту, – Ред.) у повному обсязі. Застосувати до Євтушенкова В.П. санкції та стягнути в дохід держави нерухоме майно (квартира, земельна ділянка, інженерний комплекс Їдальня у Запоріжжі, нежитлова будівля площею 10 тис. кв. м, 59,2% ТОВ Смарт Диджитал Солюшнс, 42,1% завод Віто і т.д., — зазначається в постанові суду.

Володимир Євтушенков є одним з найбагатших громадян Росії, який мав суттєві статки в Україні.

Зараз дивляться

ЦПК повідомляє, що за результатами засідання суду, ВАКС конфіскував 17 об’єктів нерухомості загальною площею майже 100 тис. кв. м, а також частки олігарха в кількох українських фірмах, а саме:

42,09% у ТОВ Електрозавод-ВІТ (Запоріжжя);

59,2% у ТОВ ІТМ-Україна (Київ);

59,2% у ТОВ Смарт Диджитал Солюшнс (Київ);

42,09% у ТОВ Науково-інженерний центр ЗТЗ-Сервіс (Запоріжжя);

34,21 % у АТ Український науково-дослідний проєктно-конструкторський і технологічний інститут трансформаторобудування (Запоріжжя).

Своєю чергою, заступниця міністра юстиції Ірина Мудра, відомство якої було позивачем у справі проти Євтушенкова, повідомила, що у вересні Мін’юст може подати до ВАКС позови щодо конфіскації активів інших росіян чи то підсанкційних осіб.

– Мін’юст не зупиняється і вже протягом вересня намагатиметься подати нові позови про стягнення в дохід держави активів Віктора Януковича, Сергія Курченка, Олега Дерипаски та інших підсанкційних осіб, – сказала вона у коментарі агентству Інтерфакс-Україна.

Заступниця голови Мін’юсту додала, що відповідні процедури стануть можливі після отримання необхідних документів від уповноважених державних органів та ретельної підготовки доказової бази.

– Це дуже складна та копітка робота, яка потребує глибокого та ґрунтовного аналізу та роботи з великою кількістю матеріалів, – підкреслила вона.

Ірина Мудра каже, що перший позов Міністерства юстиції до ВАКС був поданий 24 серпня, і вже 1 вересня суд у повному обсязі задовольнив його.

Крім того, керівник Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що задовільнення позову щодо активів бенефіціара АФК Система Євтушенкова є першим, що було подано у рамках оновленого в травні закону України Про санкції.

Своєю чергою Мін’юст опублікував перелік активів, стягнутих в дохід України з російського олігарха, що входив у найближче оточення Путіна.

Джерела: Інтерфакс-Україна, ЦПК, Суспільне, Андрій Єрмак, Мін’юст