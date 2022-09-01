Сентябрь, 01 в 20:51

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) конфисковал состояние российского олигарха Владимира Евтушенкова, входящего в ближайшее окружение президента РФ Владимира Путина.

Решение 1 сентября приняла коллегия судей ВАКС, сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК) и Суспільне.

— Удовлетворить требования истца (Минюста, — Ред.) в полном объеме. Применить к Евтушенкову В.П. санкции и взыскать в доход государства недвижимое имущество (квартира, земельный участок, инженерный комплекс Столовая в Запорожье, нежилое здание площадью 10 тыс. кв. м, 59,2% ООО Смарт Диджитал Солюшенс, 42,1 и т.д., — отмечается в постановлении суда.

Владимир Евтушенков является одним из самых богатых граждан России, который имел существенное состояние в Украине.

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ЦПК сообщает, что по результатам заседания суда, ВАКС конфисковал 17 объектов недвижимости общей площадью почти 100 тыс. кв. м, а также доли олигарха в нескольких украинских фирмах, а именно:

42,09% в ООО Электрозавод-ВИТ (Запорожье);

59,2% в ООО ИТМ-Украина (Киев);

59,2% в ООО Смарт Диджитал Солюшнс (Киев);

42,09% в ООО Научно-инженерный центр ЗТЗ-Сервис (Запорожье);

34,21% в АО Украинский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт трансформаторостроения (Запорожье).

В свою очередь, заместитель министра юстиции Ирина Мудрая, ведомство которой было истцом по делу против Евтушенкова, сообщила, что в сентябре Минюст может подать в ВАКС иски по конфискации активов других россиян или подсанкционных лиц.

– Минюст не останавливается и уже в течение сентября будет пытаться подать новые иски о взыскании в доход государства активов Виктора Януковича, Сергея Курченко, Олега Дерипаски и других подсанкционных лиц, – сказала она в комментарии агентству Интерфакс-Украина.

Заместитель главы Минюста добавила, что соответствующие процедуры станут возможны после получения необходимых документов от уполномоченных государственных органов и тщательной подготовки доказательной базы.

— Это очень сложная и кропотливая работа, которая требует глубокого и тщательного анализа и работы с большим количеством материалов, — подчеркнула она.

Ирина Мудрая говорит, что первый иск Министерства юстиции к ВАКС был подан 24 августа, и уже 1 сентября суд в полном объеме удовлетворил его.

Кроме того, руководитель Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что удовлетворение иска по активам бенефициара АФК Система Евтушенкова является первым, что было подано в рамках обновленного в мае закона Украины О санкциях.

В свою очередь Минюст опубликовал перечень активов, взимаемых в доход Украины с российского олигарха из окружения Путина.

Источники: Интерфакс-Украина, ЦПК, Суспільне, Андрій Єрмак, Минюст