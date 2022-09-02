ЗСУ знищили п’ять складів окупантів і вдарили по поромній переправі – ОК Південь

Про поточну оперативну обстановку на півдні України повідомили в ОК Південь.

Повідомляється про знищення 5 російських складів з боєприпасами в Баштанському, Бериславському та Херсонському районах. Також уражені пункт управління безпілотниками в районі Правдиного та поромна переправа біля Козацького.

Ворожі сили зменшились на 102 росіянина, 6 танків, гаубицю Мста-Б, реактивну систему залпового вогню Град, мобільний 120-ти мм міномет, 8 одиниць автобронетехніки.

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Тричі протягом дня російські винищувачі та штурмовики завдали ударів по наших позиціях в Бериславському район, без втрат. Натомість, одному зі штурмовиків завдали ураження. Результати дорозвідуються.

Сили ППО також знищили ракету повітряного базування з винищувача Су-35, яку росіяни випустили по Березнегуватській громаді на Миколаївщині.

Загалом наша авіація завдала 18 ударів по командних і опорних пунктах, по складах з боєприпасами і паливно-мастильними матеріалами та по логістично-транспортних потужностях. Ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано низку вогневих завдань по 9 пунктах управління, 2 поромних переправах, 2 пунктах управління безпілотниками, по засобах протиповітряної оборони та по скупченню ворога. Триває вогневий контроль над Антонівським, Каховським та Дар’ївським мостами.