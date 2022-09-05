Наступного року розгортатиметься з новою силою: експерт прогнозує затишшя на війні восени

Восени інтенсивність активних бойових дій в Україні зменшиться, а наступного року війна розгортатиметься з новою силою.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив військовий експерт Петро Черник.

Він зазначив, що на сході ворог несе найбільші втрати, оскільки прагне вийти на адміністративні кордони так званих Л/ДНР.

– Буквально через півтора місяця розпочнуться великі дощі і рухатись суходолом буде практично неможливо. Противник розуміє, як і ми, що те, що вони зможуть зараз відсікти, і стане якоюсь певною лінією розмежування після того, як суттєво зміниться погода. І це пояснює такий тиск ворога на цьому плацдармі, – сказав він.

Черник сподівається, що до сезону дощів противник не зуміє захопити цей плацдарм.

– На мій погляд, війна затихає на осінь і з новою силою розгоратиметься наступного року, – додав експерт.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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