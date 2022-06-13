Червень, 13 в 18:58

Кабінет міністрів України заборонив експорт з нашої держави мазуту, вугілля, а також газу українського видобутку.

Про це йдеться в постанові уряду № 666 від 10 червня 2022 року. Кабмін вніс зміни до переліку товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2022 рік (він був визначений постановою № 1424 від 29 грудня минулого року).

Згідно з рішенням, низка енергоресурсів підлягають ліцензуванню, однак на них встановлено нульові квоти (тобто вони експортуватися не будуть). Йдеться про:

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рідке паливо (мазут);

вугілля кам’яне, антрацит, брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, одержані з кам’яного вугілля (крім коксівного вугілля);

природний газ українського походження.

Таке рішення уряд ухвалив “у зв’язку зі збройною агресією РФ проти України та введенням воєнного стану”. Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Днями Кабінет міністрів створив штаб з підготовки до осінньо-зимового періоду 2022-2023 років. Як зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, цей опалювальний сезон буде найскладнішим в історії України, оскільки війська РФ зруйнували понад 200 котелень і сильно пошкодили Кременчуцьку, Чернігівську, Охтирську, Луганську, Сєвєродонецьку ТЕЦ.

Про найскладнішу зиму за всі роки незалежності України попередив і президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що у зв’язку з такими обставинами цьогоріч український газ та вугілля не продаватимуть за кордон. Увесь видобуток спрямують на внутрішні потреби громадян.