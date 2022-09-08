Вибухи у Дніпрі, Запоріжжі та хороші новини з Харківщини: що відбувається на 197-ту добу війни

У Дніпрі, Запоріжжі, Мелітополі та Кременчуці пролунала серія потужних вибухів. У Запорізькій та Полтавськів ОВА повідомили, що спрацювала ППО. А у Мелітополі підірвали штаб Єдиної Росії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що є хороші новини з Харківщини, проте не назвав ті чи інші населені пункти, у які повертається український прапор.

Російські війська завдали удару по психіатричній лікарні Краматорська Донецької області, а також по Харкову та області.