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Факти / Україна
Маліновська Ангеліна |
Вибухи у Дніпрі, Запоріжжі та хороші новини з Харківщини: що відбувається на 197-ту добу війни

Вибухи у Дніпрі, Запоріжжі та хороші новини з Харківщини: що відбувається на 197-ту добу війни

У Дніпрі, Запоріжжі, Мелітополі та Кременчуці пролунала серія потужних вибухів. У Запорізькій та Полтавськів ОВА повідомили, що спрацювала ППО. А у Мелітополі підірвали штаб Єдиної Росії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що є хороші новини з Харківщини, проте не назвав ті чи інші населені пункти, у які повертається український прапор.

Російські війська завдали удару по психіатричній лікарні Краматорська Донецької області, а також по Харкову та області.

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00:39 - 08 вересня

Один удар прийшовся по Салтівському району Харкова, другий по Холодногірському району.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

– У першому випадку – попередньо по об’єкту критично важливому для нормального життєзабезпечення міста. У Холодногірському районі – потрапляння по одному з підприємств Харкова, – повідомив він.

У Салтівському районі у місці влучення ракети сильна пожежа.

Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

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00:17 - 08 вересня

Члени адміністрації президента Росії Володимира Путіна особисто наглядають і координують “фільтраційні табори”, які країна-агресор використовувала для допитів і примусового транспортування громадян України на територію РФ.

Про це заявив заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель на брифінгу 7 вересня.

– Нам також відомо, що представники адміністрації президента Росії надають списки українців, які підлягають “фільтрації”, і отримують звіти про масштаби та хід операцій, – зазначив він.

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00:10 - 08 вересня

Російські окупанти завдають ударів по Харкову.

– Не ігноруйте сигнали тривоги, максимально перебувайте в укиттях! – заявив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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