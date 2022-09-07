Президент зауважив, що у звіті МАГАТЕ йдеться про присутність російської військової техніки на території ЗАЕС.

Загарбники чинять тиск на українських атомників – місія МАГАТЕ у своєму звіті чітко вказує на російську військову окупацію ЗАЕС.

– Щодо пропозиції генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі створити зону захисту на станції, то треба дивитися на конкретний зміст такого інструменту: що саме може бути захистом? Якщо зміст цієї пропозиції полягає в демілітаризації території АЕС – а це логічно, бо саме російська військова присутність поставила Запорізьку станцію на межу радіаційної катастрофи, – то ми можемо підтримати таку демілітаризовану зону захисту, – заявив Володимир Зеленський.