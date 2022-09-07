Створення зони захисту на ЗАЕС та скасування віз для росіян: що відбувається на 196-ту добу війни (онлайн)
Президент України Володимир Зеленський висловився щодо пропозиції генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі створити зону захисту на ЗАЕС.
Зеленський також вважає, що росіяни не мають права подорожувати Європою.
Жодних обмежень для жінок щодо перетину кордону з 1 жовтня не буде.
У ЗМІ повідомляють про вибухи у Харкові.
– Запуск ракет з Бєлгородської області. Харків’яни — будьте в укриттях! – йдеться у соцмережах.
Відомо, що повітряна тривога була оголошена вже після “прильотів”.
Пентагон повідомляє, що українські сили звільняють селища біля Херсона, а також “продовжують просуватися вперед”.
– Перше, що ми побачили в Херсонській області, – це наступальні операції українців, які тривають. Вони продовжують просуватися вперед, – каже речник Пентагону Пет Райдер.
Також у Міноборони США є інформація про те, що українські військові звільнили кілька сіл на Херсонщині.
Для українських військових є перспективи для покращення свого тактичного положення та відтіснення ворога на деяких напрямках – від Харкова та Ізюму. Про це в ефірі національного телемарафону заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
Президент зауважив, що у звіті МАГАТЕ йдеться про присутність російської військової техніки на території ЗАЕС.
Загарбники чинять тиск на українських атомників – місія МАГАТЕ у своєму звіті чітко вказує на російську військову окупацію ЗАЕС.
– Щодо пропозиції генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі створити зону захисту на станції, то треба дивитися на конкретний зміст такого інструменту: що саме може бути захистом? Якщо зміст цієї пропозиції полягає в демілітаризації території АЕС – а це логічно, бо саме російська військова присутність поставила Запорізьку станцію на межу радіаційної катастрофи, – то ми можемо підтримати таку демілітаризовану зону захисту, – заявив Володимир Зеленський.