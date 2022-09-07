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Факти / Україна / Суспільство

ЗСУ знищили баржу з російськими військовими та технікою в Херсонській області

Юля Захарченко, редакторка стрічки
ЗСУ знищили баржу з російськими військовими та технікою в Херсонській області
Фото: Факти ICTV

У Херсонській області Збройні сили України знищили баржу з російськими військами та бойовою технікою на борту. Через вогневий контроль Каховського мосту ворог не має можливості здійснити ремонтні роботи.

Про це повідомляє Оперативне командування Південь. У повідомленні йдеться, що ЗСУ завдали ударів під час спроби російської армії налагодити альтернативну переправу в районі Голої Пристані.

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– Під час спроби ворога налагодити альтернативну переправу в районі Голої Пристані знищено баржу з окупантами та бойовою технікою на борту. Вогневий контроль Каховського мосту не дозволяє ворогу провести ремонтні роботи, – зазначили в ОК Південь.

В Оперативному командуванні зазначили, що українські захисники методично завдають ворогу втрат у логістиці та управлінській діяльності, чим суттєво деморалізують особовий склад окупаційних військ.

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