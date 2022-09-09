Шарль Мішель привітав рішення ЄС щодо надання Україні додаткових €5 млрд

Вересень, 09 в 19:50

Президент Європейської ради Шарль Мішель схвалив виділення Україні додаткових €5 млрд.

– Я вітаю сьогоднішню заяву міністрів економіки та фінансів ЄС про надання додаткових €5 млрд як виняткову макрофінансову допомогу для України відповідно до рішення лідерів, – написав він на своїй офіційній сторінці у Twitter.

Нагадаємо, що Європейська комісія офіційно запропонувала виділити Україні другий транш макрофінансової допомоги на загальну суму €5 млрд.

Крім того, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду оголосив, що отримання макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі €8 млрд розблоковано. Також він повідомив, що Україна ще чекає на виділення €3 млрд до кінця цього року.