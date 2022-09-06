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Факти / Україна / Суспільство

Чому русня пише, що їхні війська не стоять, а “стояли”: мережа про ситуацію у Балаклії

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Чому русня пише, що їхні війська не стоять, а “стояли”: мережа про ситуацію у Балаклії

Українські користувачі соціальних мереж звернули увагу на паніку у російських пропагандистських пабліках щодо ймовірної деокупації Збройними силами України міста Балаклія у Харківській області.

Українські військові ще вдень 6 вересня повідомили про певний прорив. Один із бійців із ніком Джевелін Байрактарович написав, що з ранку додалося 10 км звільненої української землі. При цьому конкретне місце просування не вказується.

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У пабліках Балаклії підтверджували підрив мосту у місті, прикріплюючи фотографію зруйнованого мосту.

Додав інтриги керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який написав у своєму Telegram-каналі – Гарний день та прикріпив емодзі українського стягу.

Факти ICTV зібрали реакцію українського сегменту на паніку росіян та щодо ймовірного звільнення Балаклії.

— Балаклія. Окупанти бояться, якщо коротко та культурно. Чомусь досі не вірять Конашенкову, який розповідав про тричі розбомблені ЗСУ, – пише нардеп Олексій Гончаренко.

Реагуючи на паніку росіян, громадський активіст Сергій Стерненко вказав на одну цікаву деталь у панічних повідомленнях пропагандистів.

— БЄЗ ПАНІКІ. До речі, а чому русня пише, що у Балаклії їхні війська не стоять, а “стояли”?

Також українці звернули увагу, що росіяни починають щось підозрювати щодо некомпетентності їхнього очільника Міноборони Сергія Шойгу.

Місто Балаклія на Харківщині російські загарбники окупували на початку березня.

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