Чому русня пише, що їхні війська не стоять, а “стояли”: мережа про ситуацію у Балаклії

Вересень, 06 в 19:05

Українські користувачі соціальних мереж звернули увагу на паніку у російських пропагандистських пабліках щодо ймовірної деокупації Збройними силами України міста Балаклія у Харківській області.

Українські військові ще вдень 6 вересня повідомили про певний прорив. Один із бійців із ніком Джевелін Байрактарович написав, що з ранку додалося 10 км звільненої української землі. При цьому конкретне місце просування не вказується.

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У пабліках Балаклії підтверджували підрив мосту у місті, прикріплюючи фотографію зруйнованого мосту.

Додав інтриги керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який написав у своєму Telegram-каналі – Гарний день та прикріпив емодзі українського стягу.

Факти ICTV зібрали реакцію українського сегменту на паніку росіян та щодо ймовірного звільнення Балаклії.

— Балаклія. Окупанти бояться, якщо коротко та культурно. Чомусь досі не вірять Конашенкову, який розповідав про тричі розбомблені ЗСУ, – пише нардеп Олексій Гончаренко.

Реагуючи на паніку росіян, громадський активіст Сергій Стерненко вказав на одну цікаву деталь у панічних повідомленнях пропагандистів.

— БЄЗ ПАНІКІ. До речі, а чому русня пише, що у Балаклії їхні війська не стоять, а “стояли”?

Також українці звернули увагу, що росіяни починають щось підозрювати щодо некомпетентності їхнього очільника Міноборони Сергія Шойгу.

«Питалісь.. но нє помогло.. Скарєй всєго, Шойга уже іграєт на сторонє ВСУ.»#Балаклія pic.twitter.com/OJwsCby44o — Велика Україꑭа (Neo_Right_UA) (@UkrainianEmpire) September 6, 2022

Спочатку русня виписувала, який “ад” відбувається біля міста #Балаклія для них і як все погано. Аж раптом через кілька годин всі раптово перевзуваються – жодної паніки нема, підкріплення їде. Прям от чекали методичку pic.twitter.com/VnCvWjsVTy — Oleksii Yarmolenko (@newsopini) September 6, 2022

Місто Балаклія на Харківщині російські загарбники окупували на початку березня.