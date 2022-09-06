Чому русня пише, що їхні війська не стоять, а “стояли”: мережа про ситуацію у Балаклії
Українські користувачі соціальних мереж звернули увагу на паніку у російських пропагандистських пабліках щодо ймовірної деокупації Збройними силами України міста Балаклія у Харківській області.
Українські військові ще вдень 6 вересня повідомили про певний прорив. Один із бійців із ніком Джевелін Байрактарович написав, що з ранку додалося 10 км звільненої української землі. При цьому конкретне місце просування не вказується.
У пабліках Балаклії підтверджували підрив мосту у місті, прикріплюючи фотографію зруйнованого мосту.
Додав інтриги керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який написав у своєму Telegram-каналі – Гарний день та прикріпив емодзі українського стягу.
Факти ICTV зібрали реакцію українського сегменту на паніку росіян та щодо ймовірного звільнення Балаклії.
— Балаклія. Окупанти бояться, якщо коротко та культурно. Чомусь досі не вірять Конашенкову, який розповідав про тричі розбомблені ЗСУ, – пише нардеп Олексій Гончаренко.
Реагуючи на паніку росіян, громадський активіст Сергій Стерненко вказав на одну цікаву деталь у панічних повідомленнях пропагандистів.
— БЄЗ ПАНІКІ. До речі, а чому русня пише, що у Балаклії їхні війська не стоять, а “стояли”?
Також українці звернули увагу, що росіяни починають щось підозрювати щодо некомпетентності їхнього очільника Міноборони Сергія Шойгу.
«Питалісь.. но нє помогло.. Скарєй всєго, Шойга уже іграєт на сторонє ВСУ.»#Балаклія pic.twitter.com/OJwsCby44o
— Велика Україꑭа (Neo_Right_UA) (@UkrainianEmpire) September 6, 2022
Спочатку русня виписувала, який “ад” відбувається біля міста #Балаклія для них і як все погано. Аж раптом через кілька годин всі раптово перевзуваються – жодної паніки нема, підкріплення їде. Прям от чекали методичку pic.twitter.com/VnCvWjsVTy
— Oleksii Yarmolenko (@newsopini) September 6, 2022
#бавовна #Балаклія pic.twitter.com/pWY5lar5mX
— Alex (@TremmoAlex) September 6, 2022
Місто Балаклія на Харківщині російські загарбники окупували на початку березня.