Вересень, 10 в 20:06

У суботу, 10 вересня, з’явилась інформація, що Збройні сили України зайшли на територію Донецького аеропорту.

Про це повідомляє 24 канал з посиланням на джерела у розвідці. Офіційного підтвердження наразі немає.

Зазначимо, що українські захисники продовжують звільнювати від окупантів населені пункти на Харківщині та півдні.

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Раніше стало відомо, що ЗСУ підійшли до околиць Лисичанська, а у Кремінній партизани підняли український прапор.

За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, росіяни тікають з усіх окупованих міст. Втечу армії РФ можна спостерігати на численних фото- та відеоматеріалах із соцмереж.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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