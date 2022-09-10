ЗСУ зайшли у Донецький аеропорт – ЗМІ
У суботу, 10 вересня, з’явилась інформація, що Збройні сили України зайшли на територію Донецького аеропорту.
Про це повідомляє 24 канал з посиланням на джерела у розвідці. Офіційного підтвердження наразі немає.
Зазначимо, що українські захисники продовжують звільнювати від окупантів населені пункти на Харківщині та півдні.
Раніше стало відомо, що ЗСУ підійшли до околиць Лисичанська, а у Кремінній партизани підняли український прапор.
За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, росіяни тікають з усіх окупованих міст. Втечу армії РФ можна спостерігати на численних фото- та відеоматеріалах із соцмереж.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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