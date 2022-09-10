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Факти / Україна

ЗСУ зайшли у Донецький аеропорт – ЗМІ

Валентина Чорна, редакторка стрічки
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Донецький аеропорт
Фото: Depositphotos

У суботу, 10 вересня, з’явилась інформація, що Збройні сили України зайшли на територію Донецького аеропорту.

Про це повідомляє 24 канал з посиланням на джерела у розвідці. Офіційного підтвердження наразі немає.

Зазначимо, що українські захисники продовжують звільнювати від окупантів населені пункти на Харківщині та півдні.

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Раніше стало відомо, що ЗСУ підійшли до околиць Лисичанська, а у Кремінній партизани підняли український прапор.

За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, росіяни тікають з усіх окупованих міст. Втечу армії РФ можна спостерігати на численних фото- та відеоматеріалах із соцмереж.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: 24 канал
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