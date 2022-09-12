Тоді РФ сама піде з Криму: Подоляк назвав переломний момент у війні

Вересень, 11 в 21:45

Переломний момент у війні відбудеться, коли ЗСУ деокупують Луганськ та Донецьк – тоді росіяни самі підуть із Криму.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

– Деблокада Херсона дозволить розраховувати на певні дії щодо блокування коридору в Крим – ну, і відповідно щодо проведення спеціальних операцій уже у Криму. Вони опрацьовуються, ми зараз цим займаємось, – сказав радник голови ОП.

Подоляк також вважає важливим і Луганський напрямок.

Зараз дивляться

– Криму як такого як оборонного вузла немає. Як тільки паде Донецьк та Луганськ – із Криму всі вийдуть, – сказав він.

На його думку, мирні переговори між Україною та Росією можуть розпочатися лише після успішних територіальних досягнень нашої країни. Тоді Україна виставить свої ультимативні, дуже жорсткі вимоги.