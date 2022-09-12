Тоді РФ сама піде з Криму: Подоляк назвав переломний момент у війні
Переломний момент у війні відбудеться, коли ЗСУ деокупують Луганськ та Донецьк – тоді росіяни самі підуть із Криму.
Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
– Деблокада Херсона дозволить розраховувати на певні дії щодо блокування коридору в Крим – ну, і відповідно щодо проведення спеціальних операцій уже у Криму. Вони опрацьовуються, ми зараз цим займаємось, – сказав радник голови ОП.
Подоляк також вважає важливим і Луганський напрямок.
– Криму як такого як оборонного вузла немає. Як тільки паде Донецьк та Луганськ – із Криму всі вийдуть, – сказав він.
На його думку, мирні переговори між Україною та Росією можуть розпочатися лише після успішних територіальних досягнень нашої країни. Тоді Україна виставить свої ультимативні, дуже жорсткі вимоги.
– Я думаю, до цього часу відбудеться деяке оновлення політичної еліти в РФ, і я думаю, що ці вимоги будуть для Росії шокуючими, – сказав Подоляк.