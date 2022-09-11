Вересень, 11 в 13:42

В районах Ізюму та Лимана тривають запеклі бої, проте окупанти постійно тікають і кидають на своїх позиціях техніку, яку потім використовують Збройні сили України.

Про це в ефірі телемарафону розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Попри запеклі бої біля Ізюму і Лиману, російська армія продовжує поспіхом полишати свої позиції.

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– Тікають і окупанти, і гауляйтери. Складають награбоване. Родини свої вивозять. І виїжджають навіть із міст, які на Луганщині окуповані ще з 2014 року, – заявив Сергій Гайдай.

Він сподівається, що дуже скоро ЗСУ почнуть повномасштабну деокупацію Луганщини.

Щодо Кремінної, то за словами Гайдая, державний прапор України, який раніше встановили партизани, все ще на своєму місці, й місцеві колаборанти, мабуть, просто бояться його знімати.

– Потрібно буде не день чи два, а можливо, тиждень, і Кремінну повністю деокупують. Наразі моральний дух ворога повністю заламаний, – наголосив голова ОВА.

У звільнених містах та селах після деокупації роботи буде дуже багато, адже передусім займатимуться розмінуванням території та пошуком колаборантів, які могли залишитися і причаїтися.

– Обов’язково будемо думати, що робити з опалювальним сезоном, бо російська армія за п’ять місяців обстрілів зруйнувала повністю всю інфраструктуру. Роботи буде багато, – зауважив голова ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, ЗСУ отримують так званий російський лендліз, бо окупанти на своїх позиціях кидають дуже багато техніки, щоправда, в різному стані. Та й коли тікали, техніку не встигли пошкодити. Тому тепер це все переходить до ЗСУ.

Напередодні Сергій Гайдай повідомив, що у місті Кремінна у декількох місцях, де були бази російських військових, пролунали вибухи.

А нещодавно у тимчасово окупованому Лисичанську Луганської області підірвали базу росіян, яка розміщувалась у колишній будівлі СБУ.