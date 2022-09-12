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Факти / Україна
Маліновська Ангеліна |
Удар по Харківській ТЕЦ та масований обстріл міст України: що відбувається на 201-шу добу війни в Україні

Удар по Харківській ТЕЦ та масований обстріл міст України: що відбувається на 201-шу добу війни в Україні

РФ потужно обстріляла українські населені пункти.

Так, армія РФ вдарила ракетами по Дніпру, Дергачах Харківської області, Миколаєву та області, а також обстріляла Нікополь з Градів.

Також  російські окупанти одночасно обстріляли три міста Донецької області – Краматорськ, Слов’янськ та Миколаївку.

Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Харківщині, а також по Харківській ТЕЦ-5 та

Після вибухів у низці областей України у декількох містах зникло світло – у Харкові, Сумах та області, Дніпропетровщині тощо.

ЗСУ звільнили Сватове на Луганщині, а також Великий Бурлук на Харківщині.

 

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00:56 - 12 вересня

Під обстрілом Новобаварський район Харкова.

– Потрапляння до житлового будинку. Про постраждалих та руйнування наразі інформації немає, – написав на своїй офіційній сторінці в Telegram мер міста Ігор Терехов.

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00:52 - 12 вересня

У Запоріжжі чутно вибухи.

– Будьте в укриттях. Інформація уточнюється, – йдеться у повідомленні ЗМІ.

Офіційне підтвердження поки не має.

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00:12 - 12 вересня

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що з Росією не потрібно вести переговори, а війна має закінчитися капітуляцією російського диктатора Володимира Путіна

– План геноциду, задуманий Путіним, бажання стерти Україну з карти, провалився. Він не в змозі вести переговори. Війна має закінчитися його беззастережною капітуляцією, – пише Ландсбергіс.

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