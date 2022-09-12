Удар по Харківській ТЕЦ та масований обстріл міст України: що відбувається на 201-шу добу війни в Україні

РФ потужно обстріляла українські населені пункти.

Так, армія РФ вдарила ракетами по Дніпру, Дергачах Харківської області, Миколаєву та області, а також обстріляла Нікополь з Градів.

Також російські окупанти одночасно обстріляли три міста Донецької області – Краматорськ, Слов’янськ та Миколаївку.

Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Харківщині, а також по Харківській ТЕЦ-5 та

Після вибухів у низці областей України у декількох містах зникло світло – у Харкові, Сумах та області, Дніпропетровщині тощо.

ЗСУ звільнили Сватове на Луганщині, а також Великий Бурлук на Харківщині.