Вересень, 14 в 22:52

Після успішного контрнаступу Збройних сил України на Харківщині в регіон поступово повертається нормальне життя, а у соцмережах з’являється дедалі більше відео, де місцеві жителі радіють захисникам, які повернули їм Україну.

І хоча Харківська область все ще не деокупована повністю, а окремі регіони звільнених територій потребують перевірки та стабілізації, сюди вже встиг приїхати президент Володимир Зеленський.

Крім того, на Харківщину після звільнення змогли потрапити представники іноземних ЗМІ, які можуть незалежно висвітлити ситуацію у звільненій області України.

Зараз дивляться

Що писали іноземні медіа про наслідки контрнаступу ЗСУ на Харківщині, які отримали можливість відвідати деокуповані міста та села України – читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

CNN

Свій матеріал щодо звільнення Харківської області американський телеканал назвав: Завіса, що захищає гідність російських військових, відкинута. А сам репортаж починається фразою: Цар раптово залишився без одягу, – маючи на увазі російського президента Володимира Путіна.

CNN розповідає, що втеча російських військових унаслідок українського наступу була куди більш значною, аніж відступ окупантів з-під Києва. Журналісти телеканалу змогли на власні очі побачити покинуті укріплені позиції російських сил, з яких ворог відступив.

– Ці підрозділи були окопані протягом кількох місяців, ефективно захищаючи свої позиції (у чому CNN переконався протягом кількох тижнів, проведених уздовж магістральних доріг на північ від Харкова), і подекуди перебували буквально за кілька хвилин їзди від російського кордону, – зауважує видання.

Телеканал зазначає, що той факт, що Москва не змогла підтримати свої сили, які розташовані так близько до її власної території, говорить про реальний стан її системи постачання і збройних сил.

– Таке враження, що ці відступаючі частини бігли в порожнечу, а не до ядерної держави, яка в лютому розраховувала перемогти свого сусіда протягом 72 годин, – констатує CNN.

Крім того, телеканал наголошує, що судячи з кількості залишеної військової техніки, не схоже, що російські війська здійснювали обережний і обачний відхід.

– Вони тікали, залишаючи за собою і броню, і дорогоцінні залишки боєприпасів. За оцінками розвідувального сайту Oryx, із середи до неділі було залишено щонайменше 338 винищувачів, танків і вантажівок, – пише телеканал.

CNN вважає, що російські війська все ще можуть потурбувати українські сили, однак “характер лінії фронту необоротно змінився, як і розміри фронту”.

– Київ раптово почав вести набагато меншу війну, уздовж лінії фронту, що значно скоротилася, проти ворога, який також здається набагато меншим, – зауважує CNN.

Український контрнаступ вразив іноземних журналістів, через що телеканал прогнозує, що без раптового розвороту подій “спроба Росії захопити Донецьку і Луганську області закінчена”. Крім того, CNN пише, що після такого успіху ЗСУ повернення кордонів, які РФ окупувала 2014 року, вже “не здається надуманим”.

The New York Times

Американська газета називає наступ ЗСУ на Харківщині “дивовижним”, і зазначає, що успіх України змусив дедалі більше військових аналітиків на Заході переглянути свої оцінки.

NYT порівнює звільнені українські території з половиною території Нью-Йорка. І пише, що контрнаступ України заскочив військові сили РФ зненацька.

– Український наступ – це велика подія. Їм потрібна була вражаюча перемога, і це вона, – написав Джуліан Барнс, один із репортерів видання, який готував статтю для NYT.

В іншому матеріалі New York Times пише, що їхні репортери змогли побачити “ознаки відчаю”, які залишилися після втечі російської армії.

– Ознаки відчаю були всюди. Покинуті військові автомобілі. Банки з їжею і посуд, залишені на столах. Пошта, розкидана по підлозі в офісах. Одяг висів на мотузках. Так російська армія залишила місто Балаклія на північному сході України, що свідчить про шалений, хаотичний відступ російської армії під час стрімкого контрнаступу, що тривав останні кілька днів, – констатує видання.

Також журналісти газети поспілкувалися з місцевими жителями, які змогли застати російських солдатів, що кричали по рації, що їх кинули.

За словами жителів, які розмовляли з репортерами американської газети, коли російська оборона навколо міста завалилася, солдати тікали будь-яким транспортом, полишаючи боєприпаси та зброю, а також особисті речі у квартирах, де вони розмістилися.

– Вантажівки проїжджали містом, сигналили, а вони забиралися на них і їхали. У них не було бойового духу. Вони боялися, – розказав Ігор Левченко, пенсіонер, згадуючи про виведення російської армії після більш ніж шести місяців окупації.

Видання пише, що свідчення мешканців Балаклії збігаються з повідомленнями з інших нещодавно відвойованих сіл на Харківщині, де Україна розгромила російські війська, і міст, все ще окупованих на півдні країни.

– Ці свідчення роблять явно помітним очевидне погіршення морального духу і зв’язку в російських окупаційних військах, що може мати широкі наслідки для перебігу війни, якщо підрозділи в інших місцях страждатимуть від подібних проблем, – визнає NYT.

Видання констатує, що моральний дух російських військ є “всього лише одним із чинників у розрахунках України” щодо того, чи зможе Київ продовжити свої успіхи у двох кампаніях – на сході та на півдні.

The Guardian

Британське видання звернуло увагу на місця злочинів російських військ в Ізюмі.

– Ізюм протягом століть вважався воротами на Донбас… Але сьогодні Ізюм – це гігантське місце злочину, де українські прокурори швидко збирають докази воєнних злочинів, імовірно, скоєних росіянами, – пише The Guardian.

Видання також змогло поспілкуватися з головним прокурором у Харківській області Олександром Фільчаковим.

– Після контрнаступу ми виявили кілька поховань місцевих жителів (по всій Харківській області. – Ред.), які були вбиті російськими військовими. Деякі з них були навіть закатовані. Що стосується Ізюма, ну, ми тільки почали… – розповів прокурор.

Жителі Ізюма повідомили The Guardian, що російські солдати не давали українцям покинути територію міста, окрім як шляхом “евакуації” в Росію.

– Після приходу росіян обстріли тривали, вони поставили свої танки навколо центру і вели прицільний вогонь. Вони не дозволяли виїхати, тільки якщо ви хотіли виїхати в Росію, – розповів британським журналістам Віталій Іванович, 64-річний колишній інженер з радіоелектроніки.

The Guardian зазначає, що жителі Ізюма, з якими змогли поговорити їхні журналісти, “у переважній більшості були раді тому, що українська армія відвоювала місто в росіян”, і висловлювали ненависть до окупаційних сил РФ.

– Вони були помітно травмовані обстрілами та руйнуваннями, – додає видання.

BBC

Інше британське ЗМІ, BBC, також пише, що у визволеній Балаклії місцеві жителі розповідають про катування та вбивства, скоєні росіянам під час окупації міста.

Так, мешканець Балаклії Артем розповів BBC, що окупанти утримували його понад 40 днів і катували електричним струмом.

Крім того, епіцентром жорстокості стало міське відділення поліції, яке російські війська використовували як штаб.

Артем розповів, що чув крики болю і жаху, які лунали з інших камер. За його словами, окупанти подбали про те, щоб ці крики було чутно, вимкнувши гучну вентиляційну систему у будівлі.

– Вони вимкнули її, щоб усі чули, як кричать люди, коли їх б’ють струмом. Вони робили це з деякими ув’язненими щодня… Вони робили це навіть із жінками, – розказав він BBC.

Так вчинили і з Артемом, хоча в його випадку це було тільки один раз, пишуть журналісти.

Ба більше, BBC з посиланням на українських поліцейських пише, що в камерах, розрахованих на двох осіб, російські окупанти утримували до восьми осіб. За словами поліцейських, місцеві жителі боялися навіть пройти повз будівлю, коли там господарювали окупанти, побоюючись, що їх схоплять російські солдати.