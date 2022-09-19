Вересень, 19 в 6:48

Президент США Джо Байден поділився докладнішою інформацією про свої розмови минулої зими з головою Китаю Сі Цзіньпіном та прокоментував ситуацію, якби Китай допоміг Росії у її війні з Україною.

Джо Байден в інтерв’ю CBS сказав, що поки що не було жодних вказівок на те, що Китай надав зброю або інші речі для допомоги РФ у війні в Україні.

Джо Байден провів розмову із Сі Цзіньпіном після Олімпійських ігор у Пекіні, на які той запросив президента РФ Володимира Путіна.

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