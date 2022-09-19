Поки що не було доказів, що Китай допомагав Росії у війні проти України – Байден
Президент США Джо Байден поділився докладнішою інформацією про свої розмови минулої зими з головою Китаю Сі Цзіньпіном та прокоментував ситуацію, якби Китай допоміг Росії у її війні з Україною.
Джо Байден в інтерв’ю CBS сказав, що поки що не було жодних вказівок на те, що Китай надав зброю або інші речі для допомоги РФ у війні в Україні.
Джо Байден провів розмову із Сі Цзіньпіном після Олімпійських ігор у Пекіні, на які той запросив президента РФ Володимира Путіна.
– Я зателефонував президенту. У жодному разі не погрожувати, просто сказати йому, що ми багато разів зустрічалися. І я сказав: Якщо ви думаєте, що американці та інші продовжуватимуть інвестувати в Китай через те, що ви порушуєте санкції, накладені на Росію, я думаю, ви робите гігантську помилку. Але це ваше рішення, – сказав Байден.