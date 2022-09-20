Вересень, 19 в 22:15

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай вважає, що проведення Росією так званих референдумів на новоокупованих територіях Луганщини відкриє шлях до загальної мобілізації в Росії.

Про це Гайдай сказав у коментарі Радіо Свобода.

За словами голови ОВА, окупанти можуть нашвидкуруч провести фейковий референдум та визнати його “результати”.

Зараз дивляться

– За результатами вони усі захочуть увійти до складу РФ. І тоді вже деокупація тимчасово окупованої української Луганщини, з точки зору Росії, буде “безпосереднім нападом на Росію”, і це дасть можливість провести загальну мобілізацію, оголосити війну. Тому що з мобілізацією у них величезні проблеми. Набрати людей у нормальній кількості вони не можуть, – заявив Сергій Гайдай.

Раніше очільник області повідомляв, що ЗСУ вдалося звільнити кілька сіл Луганщини, проте він припустив, що ситуація дуже зміниться.

Наразі майже вся Луганщина повністю перебуває під російською окупацією.

Нагадаємо, що так звані громадські палати “ЛНР” і “ДНР” вимагають негайно ініціювати проведення “референдумів” про визнання фейкових республік суб’єктами Російської Федерації.

Фото: Офіс омбудсмена