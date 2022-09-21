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Факти / Україна

У центрі Дніпра з’явилася вулиця Степана Бандери – міський голова

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
місто Дніпро
Фото: Depositphotos

У межах декомунізації та дерусифікації у Дніпрі з’явилася вулиця імені лідера Організації українських націоналістів Степана Бандери.

Про це у соціальних мережах повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

— Одна із центральних вулиць Дніпра, вулиця Шмідта, стала сьогодні вулицею Степана Бандери. Тепер уже назавжди. Ще у свою першу каденцію я обіцяв увічнити у Дніпрі пам’ять Степана Андрійовича. Не будемо сперечатися у коментарях про доцільність цього перейменування. Скажу лише одне.

Перечитайте 100 разів гасло українських націоналістів: Воля народам! Воля людині! І потім ще 100 разів. Перечитайте та усвідомте. Напевно, за всю історію людства жодного разу сенс існування вільних людей не був сформульований так коротко та ємно, – написав Філатов.

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Мер Дніпра зазначив, що це повідомлення він навмисно написав російською мовою, щоб у “всіх стався розрив шаблону, особливо у тих, хто сидить на болотах і виє від безсилля, злості та нерозуміння, чому російськомовний здебільшого Дніпро став форпостом незалежності України”.

Вулиця Шмідта – одна з центральних вулиць Дніпра. До 1934 року ця вулиця називалася Гімнастична.

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