Вересень, 08 в 15:57

У четвер, 8 вересня, Київрада перейменувала вулицю Волгоградську на вулицю імені загиблого активіста і захисника Романа Ратушного.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

– Київрада підтримала перейменування вулиці Волгоградської у Солом’янському районі на вулицю імені Романа Ратушного. Молодого киянина, громадського активіста, героя-захисника України, який загинув на Сході нашої держави у червні цього року, – написав він.

Кличко нагадав, що Роман Ратушний пішов захищати Україну на початку широкомасштабного вторгнення росіян.

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– Те, що з нами більше немає цього талановитого, принципового і відважного воїна – велика втрата для Києва і всієї країни. Бо саме такі, як Роман Ратушний – майбутнє сильної і демократичної України. Тож сьогоднішнім рішенням ми увіковічнили ім‘я Романа та його справу захисту зелених зон Києва, – додав Кличко.

Також у центрі столиці перейменували вулицю Московську на вулицю Князів Острозьких.

Загалом Київрада дерусифікувала ще близько 40 вулиць, провулків та площ, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.

Фото: Роман Ратушний