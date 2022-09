Танки говорять голосніше, ніж слова: у Литві закликали давати Україні більше зброї

Україні потрібно надавати більше зброї. Саме лише засудження злочинів росіян не покладе кінець геноциду українського народу.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Литви Габрієлюс Ландсбергіс, коментуючи масове поховання людей, яке знайшли в Ізюмі після звільнення міста від російських загарбників.

Words failed to prevent mass graves. Condemnation alone won’t bring this genocide to an end. Tanks speak louder than words. #ArmUkraineNow means now.

— Gabrielius Landsbergis???????? (@GLandsbergis) September 17, 2022