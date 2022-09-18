Танки говорять голосніше, ніж слова: у Литві закликали давати Україні більше зброї

Вересень, 18 в 12:54

Україні потрібно надавати більше зброї. Саме лише засудження злочинів росіян не покладе кінець геноциду українського народу.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Литви Габрієлюс Ландсбергіс, коментуючи масове поховання людей, яке знайшли в Ізюмі після звільнення міста від російських загарбників.

– Слова не змогли запобігти цим масовим могилам. Одне лише засудження не покладе край цьому геноциду. Танки говорять голосніше, ніж слова. Озброїти Україну зараз означає саме зараз, – наголосив він.

Words failed to prevent mass graves. Condemnation alone won’t bring this genocide to an end. Tanks speak louder than words. #ArmUkraineNow means now. Зараз дивляться — Gabrielius Landsbergis???????? (@GLandsbergis) September 17, 2022

Нагадаємо, 15 вересня головний слідчий поліції Харківської області Сергій Болвінов повідомив, що після звільнення від російських окупантів у місті Ізюм було виявлено масове поховання, що містить близько 440 могил.

Президент Литви Гітанас Науседа, коментуючи цю інформацію, також закликав усіма силами допомагати Україні, щоб зупинити вбивства мирних жителів і війну.

Він наголосив, що масові могили і катівні в Ізюмі є черговим доказом російської жорстокості.