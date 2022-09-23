Вересень, 23 в 13:59

Слідчі від Організації Об’єднаних Націй виявили докази вчинення воєнних злочинів російськими солдатами в Україні.

Про це у п’ятницю, 23 вересня, заявив голова Слідчої комісії Ради ООН з прав людини Ерік Моуз.

Комісія працювала з травня над розслідуванням заяв про воєнні злочини в Київській, Харківській, Сумській і Чернігівській областях.

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– Нас вразила велика кількість страт у районах, які ми відвідали. Наразі комісія розслідує подібні смерті у 16 містах та населених пунктах, – сказав голова комісії.

Команда слідчих поспілкувалася зі 150 потерпілими і свідками злочинів, відвідала 27 населених пунктів, досліджувала поховання, катівні та місця утримання полонених.

Також експерти досліджували два повідомлення про неналежне поводження з окупантами з боку українських військових.

У доповіді комісії зазначається, що “використання Росією вибухової зброї широкого радіусу дії в населених пунктах є джерелом величезної шкоди та страждань для мирного населення”, і що низка атак “була здійснена без розрізнення між цивільними та комбатантами”, зокрема із застосуванням “касетних боєприпасів або реактивних систем залпового вогню та авіаударів по населених пунктах”.

Комісія зафіксувала свідчення щодо жорстокого поводження і тортур над потерпілими. Декого росіяни вивезли на свою територію і там утримували тижнями. Повідомляється, що деякі жертви зникли.

Як зазначив голова комісії Моуз, експерти також знайшли докази того, що російські солдати вчиняли злочини сексуального або гендерного насильства. Вік їхніх жертв коливався від 4 до 82 років.

– Комісія задокументувала випадки, коли дітей ґвалтували, катували та незаконно ув’язнювали, – йдеться у заяві.