Місія ООН з встановлення фактів теракту в Оленівці готова до розгортання, але потрібні гарантії безпеки – Гутерреш

Вересень, 22 в 19:49

Місія щодо встановлення фактів трагічного інциденту в колонії в Оленівці готова до розгортання, щойно будуть отримані всі необхідні гарантії.

Про це на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

– Місія щодо встановлення фактів, яку я створив після трагічного інциденту в колонії в Оленівці 29 липня, готова до розгортання, щойно будуть отримані всі необхідні гарантії. Місії має бути надано безпечний, безперешкодний доступ до всіх точок та людей та відповідних доказів без жодних обмежень, перешкод чи втручання, – сказав Гутерреш.

У ніч на 29 липня внаслідок термобаричного вибуху загинули десятки українських військовополонених на території колишньої виправної колонії в окупованій Оленівці, серед яких також були бійці полку Азов.

Зараз дивляться

Україна не отримала від РФ офіційні списки загиблих та поранених воїнів. В Офісі генпрокурора повідомили, що війська Росії вбили 53 українських військовополонених, ще від 75 до 130 дістали поранення.