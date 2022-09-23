Зеленський розповів, яка зброя стала вирішальною під час контрнаступу ЗСУ

Вересень, 23 в 20:41

Західні ракетні системи залпового вогню та артилерія відіграли вирішальну роль під час контрнаступу Збройних сил України, заявив президент Володимир Зеленський.

В інтерв’ю французькому виданню глава держави розповів, що українським захисникам вдалося повернути території та вигнати окупантів після отримання західного озброєння.

– Вирішальними були РСЗВ, артилерія та мотивація наших людей. Коли ми отримали артилерію, нам вдалося просунутися. CEASAR (французькі самохідні артилерійські установки.– Ред.) нам дуже допомагають, – зазначив президент.

За словами Зеленського, для Україні має важливе значення і бронетехніка, яка допомагає зберегти життя наших воїнів та захисників.

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– Для нас дуже важливі такі технології, як бойові чи розвідувальні дрони, броньована техніка для збереження життя людей, – наголосив президент України.

Він запевнив, що Україна й надалі звертатиметься до союзників, щоб отримати якомога більше озброєння для захисту держави та народу від повномасштабної збройної агресії Росії.

Джерело: Ouest-France